Moulin Rouge hat Anfang November 2022 Premiere im Kölner Musical Dome gefeiert. Alle Infos zu Tickets, Inhalt und Terminen von Moulin Rouge haben wir zusammengestellt.















Der australische Regisseur Mark Anthony „Baz“ Luhrmann hatte 2001 den Film Moulin Rouge produziert, in dem Nicole Kidmann eine mit 1308 Diamanten besetzte Halskette im Wert von rund einer Million US-Dollar trägt.

Im Juli 2018 feierte Moulin Rouge in Boston Premiere als Musical. Ein Jahr später lief es dann auch am Broadway (Al Hirschfeld Theatre) in New York. Seit dem 6. November 2022 auch in Köln.

Darum geht's: Das ist die Handlung, der Inhalt von Moulin Rouge

Paris 1899: der junge Schriftsteller Christian verliebt sich im legendären Nachtclub Moulin Rouge in den Star der käuflichen Liebe Satine. Diese erwartet eigentlich den reichen Duke of Monroth, um ihn im Auftrag des Moulin Rouge-Besitzers Zidler mit ihren Verführungskünsten als Gönner für den Club zu gewinnen. Sie verwechselt Christian mit dem Duke: eine gefährliche Dreiecksbeziehung entsteht.

Wie ist das Setting von Moulin Rouge in Köln?

Ein funkelndes Lichtermeer, roter Samt und ein riesiger Elefant: Der Musical Dome in Köln hat sich für die Musical-Inszenierung des 2001 herausgekommenen Films von Baz Luhrmann in einen die Sinne flutenden Show-Palast der Leidenschaften verwandelt.

Die Tänzerinnen und Tänzer sowie Künstlerinnen und Künstler treten in Federboas, Korsetts und Samtkleidern auf und führen dynamische Choreografien auf. Ein Mix aus 75 Hits aus 160 Jahren Pop-Geschichte von unter anderem Rihanna, Beyoncé und John Lennon tragen das Publikum schallend und melodiös durch den Abend. Teile der Songs werden von den Darstellern auf Deutsch gesungen.

Wo wurde Moulin Rouge bisher aufgeführt?

Moulin Rouge wurde bisher schon am Broadway in New York, im Capitol Theatre Sydney und im Picadilly Theatre London aufgeführt. Auf Deutsch wurde die Show exklusiv für Köln weltweit das erste Mal in einer anderen Sprache als Englisch produziert.

Wo: Musical Dome in Köln

Adresse: Goldgasse 1, 50668 Köln

Tickets: Online unter

Anfahrt: Google Maps Musical Dome in Köln

Moulin Rouge: die Pressestimmen zum Musical

„Spektakulär! Aufregend! In 'Moulin Rouge' ist das Leben einfach schön", schreibt die New York Times über Moulin Rouge. Die aufwendige Kulisse würdigt die NY Post: „Ein fantastisches neues Musical. Der Rausch beginnt schon beim Betreten des Theaters.“ Fast schon schwelgerisch wird The Times: „Ein hedonistisches Feuerwerk und eine Prise märchenhafte Romantik.“ Im Vergleich zum Film schreiben die London Theatre Reviews: „Der Broadway-Hit ist mit einem fulminanten Knall bei uns angekommen und fühlt sich frisch, spektakulär und originell an und übertrifft die Filmversion in jeglicher Hinsicht.“

Nach der Premiere in Deutschland zogen Medien zu Moulin Rouge ebenfalls ein positives Fazit. So heißt es beim Kölner Stadt-Anzeiger: „Moulin Rouge!“ ist ein Triumph“. „Ein überraschend deutsches Musical“, titelte stern.de. „Die Show dürfte so ziemlich das Spektakulärste sein, was die Gäste im Kölner Musical Dome je gesehen haben“, schreibt express.de. „Das Musical ist ein Wechselbad der Gefühle im besten Sinne“, kommentiert das Redaktions-Netzwerk Deutschland und bescheinigt Moulin Rouge, „die perfekte Alltagsflucht“ zu sein.

„And the winner is…“: Welche Preise hat das Musical erhalten?

Mit zehn Tony Awards ist „Moulin Rouge - the Musical“ die meistprämierte Broadway-Produktion des Jahres 2020. Insgesamt 18 weitere Auszeichnungen bekam das Stück durch den Outer Critics Circle Special Honors, den Drama Desk Awards und den Drama League Awards.

Cast von Moulin Rouge: die Hauptdarsteller von Moulin Rouge

Die 37-jährige Sophie Berner aus München spielt den „funkelnden Diamanten“ Satine. Berner hat bereits in der West Side Story, Hairspray, Cats und Aida mitgespielt. Der 35-jährige Riccardo Greco aus dem Westerwald in Rheinland-Pfalz tritt als der arme Poet Christian auf und ist schon in Tanz der Vampire, Mamma Mia, Grease und Sister Act aufgetreten. Im Interview mit unserer Redaktion sprechen Sophie Berner und Riccardo Greco über Liebe, Tod und echte Tränen.

Moulin Rouge: Von wann bis wann findet das Musical in Köln statt?

Nach dreimonatiger Probezeit war am 6. November 2022 die Deutschland-Premiere von Moulin Rouge im Kölner Musical Dome. Das Musical ist eine „Open End Production“ – läuft also langfristig und zunächst einmal unbegrenzt, also bis mindestens Juni 2023. Optimisten träumen davon, dass Moulin Rouge mindestens so lange gespielt wird, bis das Musical-Theater im Staatenhaus fertiggestellt ist.

Moulin Rouge: Ticketpreise – nicht billig, aber günstig

Tickets gibt es ab 59,90 Euro an wenig besuchten und ab 109,90 Euro an stark frequentieren Terminen, beispielsweise an vielen Samstagabenden. Der Spazialreiseveranstalter Travelcircus bietet in Kooperation mit dem Musical Dome Ticket- und Hotelpakete ab 87,50 Euro pro Person an.

Gutscheine und Tickets für Moulin Rouge in Köln

Gutscheine gibt es als Karte oder digital auf der Internetseite des Musicals. Tickets sind online unter ticketmaster.de zu erwerben.

Moulin Rouge in Köln: die Vorstellungszeiten

Das Musical Moulin Rouge wird im Kölner Musical Dome an folgenden Tagen aufgeführt: Dienstag und Mittwoch (19.30 Uhr), Donnerstag und Freitag (20 Uhr), Samstag (15 und 20 Uhr) und Sonntag (15 und 19.30 Uhr).

Wo gibt es Parkplätze bei Moulin Rouge in Köln?

Der Musical Dome in Köln befindet sich in der Goldgasse 1. Der Parkplatz und die Tiefgarage des Musical Domes befinden sich Am Alten Ufer 2. Dort gibt es insgesamt 98 Parkplätze. Veranstaltungsbesucher zahlen hier nur 7,50 Euro für fünf Stunden.