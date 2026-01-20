Stilecht stimmten sich zahlreiche flugbegeisterte Narren bei ihrer offiziellen Versammlung am Samstagabend schunkelnd und feiernd auf die kommende Zeit ein.
Getreu dem Fasnetsmotto „Wolfach hebt ab“ trudelten zur Narrenversammlung am Samstag vom fliegenden Blumentopf über Stewardessen, Bruchpiloten und Bodenpersonal bis hin zur vollständigen Flugzeug-Crew jede Menge flugbereiter Narren ins Restaurant „Hanoi“ ein. Lautstark und mehr als 30 Mann stark wurden sie von der Narrenkapelle mit ihrem Dirigenten Thomas Rauber begrüßt.