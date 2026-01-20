Stilecht stimmten sich zahlreiche flugbegeisterte Narren bei ihrer offiziellen Versammlung am Samstagabend schunkelnd und feiernd auf die kommende Zeit ein.

Getreu dem Fasnetsmotto „Wolfach hebt ab“ trudelten zur Narrenversammlung am Samstag vom fliegenden Blumentopf über Stewardessen, Bruchpiloten und Bodenpersonal bis hin zur vollständigen Flugzeug-Crew jede Menge flugbereiter Narren ins Restaurant „Hanoi“ ein. Lautstark und mehr als 30 Mann stark wurden sie von der Narrenkapelle mit ihrem Dirigenten Thomas Rauber begrüßt.

„Liebe leidgeprüfte Passagiere“, begrüßte der Flugkapitän, Narrenvater Christian Oberfell, die Narren. Seine Frage „Seid ihr bereit, mit uns an der Fasnet abzuheben?“ wurde mit ohrenbetäubendem Jubel quittiert. Oberfell mahnte, beim Jubeln ja auf die Kronleuchter zu achten, und gab mit Gummibärchen gefüllte „Kotztüten“ aus: „Falls es an der Fasnet zu Turbulenzen kommt.“

Einzelheiten des (noch geheimen) Festspiels verraten

Bernd Schillinger brachte als Copilot seinen Passagieren den Narrenfahrplan näher bis zur harten Landung an Aschermittwoch und verriet Einzelheiten des (noch geheimen) Festspiels, für das im Übrigen aus Sicherheitsgründen eine strikte Hexenflug-Verbotszone eingerichtet werden soll.

Zum Weibermühle-Lied fielen die Alden Rungunkeln ein, trieben mit den Narren ihren übermütigen Schabernack und führten zur „Fischerin vom Bodensee“ eine kleine Polonaise an. Zwischendurch wurden die ausgeschiedenen Närrinnen Sonja Köhler von den Langenbacher Tieren und Gabriele Heizmann von den Spättlehansel geehrt. Diese hatten für den Abend der Narrenversammlung Spiele vorbereitet.

Beste Piloten bekamen ein Freibier

Begeistert spielten die Narren mit Showmaster Urs von Zelewski Bingo und lieferten sich unter der Regie von Sebastian Kopp ein Wettfliegen mit Styroporfliegern. In dem wurden sowohl die Zeit als auch die Flugstrecke bewertet und mit einer Runde Freibier bedacht.

Einzelheiten zum anstehenden VSAN-Narrentreffen am 31. Januar und 1. Februar in Furtwangen gab Hans Glunk bekannt und verteilte gleich die entsprechenden „FKK-Aufkleber“ des Furtwanger Karnevals-Klubs. In das vom Narrenrat in stilechten Karnevals-Mützen ausgebrachte „Furtwangen helau“ fiel das närrische Volk im „Hanoi“ mitsamt der Narrenkapelle markerschütternd ein.

Und ganz zum Schluss der Höhepunkt: Wegen einer (Party-) Bombendrohung musste der Saal umgehend geräumt werden – mit einer großen Polonaise samt Narrenkapelle rund um den Stadtbrunnen.

Jungnarrenzeit

Die Jungnarrenversammlung findet in diesem Jahr am 3. Februar ab 17 Uhr wie üblich in der Schlosshalle statt. Vorbereitet wird die Versammlung vom Jungnarrenrat, mit dem Ziel, den Jüngsten das Wolfacher Fasnetsbrauchtum näher zu bringen. Wichtig zu wissen: Die Veranstaltung selber soll „elternfrei“ bleiben.