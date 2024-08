Motto „Natur pur“: Das sind die Siegerbilder des Fotowettbewerbs im Ortenaukreis

Die Tourismusabteilung des Landratsamts Ortenaukreis hat die Gewinner des siebten Fotowettbewerbs – dieses Jahr unter dem Motto „Natur pur – zeigt uns die wilden Seiten der Ortenau“ – bekanntgegeben. Der Wettbewerb fand vom 1. April bis zum 15. Juni statt und zog zahlreiche talentierte Fotografen an.

„Mit den über 600 eingereichten Fotografien konnten wir in diesem Jahr einen Teilnehmerrekord verzeichnen. Wir sind begeistert von der Vielzahl und Qualität der eingereichten Bilder und bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern“, freut sich Landrat Frank Scherer. „Die Aufnahmen spiegeln die beeindruckende Schönheit und die wilde Seite unserer Heimat wider und zeigen, dass die Ortenau zurecht eine der beliebtesten Ferienregionen im Schwarzwald ist.“

Lesen Sie auch

Jury kürt insgesamt fünf Siegerfotos

Die besten Landschaftsmotive wurden von einer unabhängigen Fachjury aus Vertretern des Kultur- und Bildungsausschusses des Kreistags, der Redaktion des Magazins „#Heimat“ sowie von Mitarbeitern der Tourismus- und Pressestelle des Landratsamts bewertet. „Die Auswahl der fünf Siegerbilder ist aufgrund der Vielzahl an schönen Aufnahmen nicht leichtgefallen“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.

Mit seinem Foto zuckender Blitze in einer Gewitternacht über dem Brandenkopf bei Oberharmersbach sicherte sich der Biberacher Tobias Lerch den ersten Platz des diesjährigen Fotowettbewerbs. Den zweiten Platz belegt Sinja Stortz aus Willstätt mit ihrer Aufnahme des Max-Jordan-Sees in Appenweier-Urloffen. Den dritten Platz erreichte Niklas Spether aus Achern mit seinem Bild „Milchstraße am Schliffkopf“. Auf dem vierten Platz ist Marcel Hecking aus Offenburg mit seiner Aufnahme „Herbstvibes“ im Offenburger Teilort Rammersweier, und über den fünften Platz darf sich Nico Schütt aus Renchen mit seinem Foto „Nebelmeer in Sasbachwalden“ freuen.

Die Siegerfotos werden auf der Tourismuswebsite ortenau-tourismus.de/fotowettbewerb, in der nächsten Ausgabe des Magazins „#Heimat“ sowie in der Presse und auf den Social-Media-Kanälen des Kreises veröffentlicht. Alle Gewinnerbilder erhalten ein Weinpräsent des Weinguts Schloss Ortenberg. Zudem erhalten sie weitere Preise, darunter Eintrittskarten für Freizeitangebote im Ortenaukreis.

Organisatoren sind von Einreichungen beeindruckt

Der Fotowettbewerb habe sich als feste Größe in der Region etabliert und biete Hobby- und Profifotografen die Möglichkeit, die Natur- und Kulturlandschaft der Ortenau festzuhalten, heißt es in der Mitteilung. „Wir sind immer wieder beeindruckt von der Kreativität der Teilnehmer und ihrer Leidenschaft zum Fotografieren.

Foto: Steffen Birk

Die eingereichten Bilder sind ein wertvoller Teil unseres erfolgreichen Tourismusmarketings. Wir freuen uns schon darauf, beim Fotowettbewerb im nächsten Jahr wieder zahlreiche faszinierende Aufnahmen zu erhalten“, sagt Projektverantwortliche Josefa Biegert.

Die Preise

Der erste Preis des diesjährigen Fotowettbewerbs waren zwei Eintrittskarten für den Europa-Park in Rust. Für den zweiten Platz gab es zwei Eintrittskarten für die Wasserwelt Rulantica. Der dritte Platz wurde mit einer Schwarzwald-Card bedacht. Für alle drei gab es zudem ein Weinpräsent des Weinguts Schloss Ortenberg.