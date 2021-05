Stadtranderholung bietet Ferienprogramm in Horb an

1 Die Stadtranderholung soll trotz Corona zum ungetrübten Ferienspaß werden. (Archivfoto) Foto: Hopp

Die erste Woche der Stadtranderholung ist bereits ausgebucht. In der zweiten Woche der Stadtranderholung und der Erlebniswoche in der sechsten Woche gibt es noch freie Plätze.

Horb - Trotz Corona und Hygienekonzepten wird es die Ganztagesferienangebote mit Stadtranderholung in der ersten und zweiten Ferienwoche und der Erlebniswoche in der sechsten Ferienwoche für die Kinder in Horb geben. "Auch wenn die ganz konkreten Rahmenbedingungen vermutlich erst im Juni bekannt gegeben werden, werden mein Team und die ehrenamtlichen Helfer wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm für die Kinder auf die Beine stellen", ist sich Stadtjugendreferent Markus Guse sicher.

Standorte Schulzentrum und Hohenberghalle

In diesem Jahr wird das Motto "Atlantis – tauche ein in die Welt der STARA" die Stadtranderholung begleiten und auch die Erlebniswoche wird gemeinsam mit mehreren Kooperationspartnern den Kindern wieder eine Vielfalt von kreativen Angeboten ermöglichen. Das Team des Jugendreferates ist bereits intensiv in die Planung der Ferienwochen eingestiegen. Nach den ausschließlich positiven Erfahrungen des letzten Jahres werden die Ferienwochen wieder am Standort Schulzentrum und Hohenberghalle mit den optimalen Rahmenbedingungen stattfinden. Mit viel Platz im Gebäude, im Pausenhof und den Sportanlagen können hier mit genügend Abstand vielfältige Aktionen mit Kleingruppen durchgeführt werden. Bei den Angeboten im Horber Sommerferienprogramm ist das Jugendreferat nun auch in die Planung eingestiegen. Das Jugendreferat freut sich, wenn auch noch neue Angebote von Kooperationspartnern, Vereinen und Privatpersonen Platz im Sommerferienangebot finden. Nach den positiven Erfahrungen im letzten Jahr ist die Hoffnung im Jugendreferat groß, dass sich die vielen Ehrenamtlichen und Vereine dieses Jahr wieder vermehrt dazu entschließen, beim Sommerferienprogramm mitzumachen: "Wir unterstützen alle Anbieter gerne bei offenen Fragen, auch zu den Hygienekonzepten, und hoffen, dass bis zum Anmeldeschluss am 7. Juni, vielfältige Angebote bei uns eingehen", so Guse.

Die Ferienbetreuung in der dritten bis fünften Woche wird wie in den vergangenen Jahren durch den Tageselternverein in der Gutermann-Grundschule angeboten. Die Anmeldung für die Ferienbetreuung kann direkt an den Tageselternverein im Büro, Marktstraße 11, Horb unter Tel. 07451/529 99 02 oder online unter www.tev-fds.de/horber-ferienbetreuung gerichtet werden.

Anmeldung und Infos zur Stadtranderholung, Erlebniswoche und Sommerferienprogramm ist online auf www.horb.ferienprogramm-online.de möglich. Hier können die Kinder ab sofort zur Stadtranderholung und Erlebniswoche angemeldet werden. Bei Fragen zu den Ferienangeboten kann man sich im Büro des Jugendreferates unter Tel. 07451/901 22 7 oder per E-Mail: sommerferienprogramm@horb.de melden.