Motorsportler sind stark engagiert: Horb ist die Stadt der „Strecken-Marshals“

In der vergangenen Saison war der MSC durch seine Sportfahrer in etlichen Motorsport-Wettbewerben vertreten. Rudolf Gaiser beglückwünschte die Motorsportler außerdem, dass diese in den Sparten „Automobil-Rallye“, „Historik-Rallye“ und „Automobil-Slalom“ einige Siege einfuhren. Sein besonderer Dank galt auch den ausgebildeten „Strecken-Marshals“ des Vereins. Sie erwiesen sich als treue Helfer bei deutschlandweiten Motorsportveranstaltungen, darunter auf dem Hockenheimring sowie beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

Sportleiterin Susanne Gaiser-Holoubek berichtete, dass durch die Einnahmen der Motorsport-Sommer-Party (MSP) 2024 dem örtlichen Kindergarten 588,88 Euro gespendet werden konnten. Auch bei der kommenden MSP (21. und 22. Juni) werden wieder Rallyefahrer aus ganz Deutschland in Grünmettstetten vor Ort sein und Besucher im Rallyeauto über eine eigens abgesperrte und abgesicherte Strecke im Wettbewerbstempo chauffieren.

Eine Woche davor (14. Juni) will der MSC die Motorsport-Sommer-Klassik (MSK) in Grünmettstetten ausrichten. Für diese Veranstaltungen hofft der Club auf die tatkräftige Unterstützung seiner Mitglieder. Aber auch Geselligkeit und Kameradschaft sollen beim MSC nicht zu kurz kommen. Die Termine der Clubabende und weitere Veranstaltungen können auf der Homepage „www.msc-black-forest.de“ eingesehen werden. Auf der Agenda des Clubs standen neben mehreren Läufen in der Slotcar-Meisterschaft (SC) auch vom Club ausgerichtete „Pedelec-Trainings“, die sich an großer Beliebtheit erfreuten. Jugendleiter Jochen Gaiser betreut derzeit 14 Jugendliche mit ADAC-Jugendausweisen. Er stellte fest, dass die Generalprobe der MSK 2024 in Kombination mit der Jux- und Gaudi-Fahrt geglückt sei und blickte somit positiv dem kommenden Event entgegen.

Lob vom Ortsvorsteher

Leider fand die SC-Meisterschaft im vergangenen Jahr zum letzten Mal statt. Wie der Jugendleiter durchblicken ließ, sei aktuell eine Ersatzmeisterschaft in Planung. Näheres werde nach Abschluss der Planungen auf der Homepage veröffentlicht. Schriftführer Harald Lang gab in der Versammlung seinen letzten Bericht ab und kündigte zudem an, dass er sein Amt in andere Hände übergeben möchte. Ortsvorsteher Alexander Steiger war in seiner Ansprache vollen Lobes. „Mit euch haben wir einen sehr engagierten Verein in unserer Ortschaft“, konstatierte Steiger.

Der MSC Black Forest konnte einige Mitglieder für ihre sportlichen Leistungen ehren. Foto: Andreas Wagner

Durch seine eigenen Veranstaltungen und seine Präsenz auf unterschiedlichsten Motorsport-Events in ganz Deutschland trage der Verein dazu bei, dass Grünmettstetten im positiven Sinne an Bekanntheit gewinne. Außerdem dankte Steiger dem Club dafür, dass sich der Verein auch bei den verschiedensten Aktionen im Ort – fernab des Motorsports – fleißig einbringt.

In der anstehenden Wahlen übernahm Sonja Hauptmann das Amt der Schriftführerin. In diesem Zuge wurde ein Posten im Beisitz frei, der künftig durch Jan Szymanski verstärkt wird.

Wahlen und Ehrungen

Wahlen

Stellvertretender Vorsitzender: Frank HoloubekSchatzmeisterin: Gabriele RöhmeierSchriftführerin: Susanne Gaiser-HoloubekJugendleiter: Jochen GaiserBeisitzer: David Kyas, Jan Szymanski Kassenprüfer: Ute Blaurock

Ehrungen:

Der MSC-Black-Forest zeichnete folgende Motorsportler aus: Udo Rettenberger, Marc Rettenberger, Armin Schneider, Denis Gaiser, Jochen Gaiser, Sonja Hauptmann, Roger Maass, Jan Rettenberger, Detlev Speer, Marc Raißle und Franziska Maass für ihre Erfolge im Rallyesport aus. In der Kategorie „Rallye – Historik“ wurden Jürgen Rücker, Harald Lang, Nico Rücker und Patrick M. Seitz geehrt. In der Slotcarmeisterschaft belegte Jan Szymanski den ersten Platz. Vizemeister wurde Wolfgang Schmid, gefolgt von Michael Szymanski auf dem dritten Rang. Die Meisterschaft der Damen gewann Sonja Hauptmann, während Luise Rupp Jugendmeister wurde. Den zahlreichen Streckenmarshalls des Vereins war es zu verdanken, dass viele Motorsportveranstaltungen durch ihre wertvolle Hilfe stattfinden konnten. Insgesamt 36 Marshals wurden für ihren besonderen und engagierten Einsatz geehrt

ADAC-Ehrungen:

