Motorsportler aus Ichenheim: Eine schwierige Saison liegt vor dem Motocrosstalent Samuel Herrmann

Eine erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Ichenheimer Motocrosstalent Samuel Herrmann. Jetzt ist er mitten in den Vorbereitungen für die Saison 2026 – und die wird schwierig.

Hinter Samuel Herrmann liegt ein anstrengendes Jahr. Der Elfjährige arbeitet an seinem Traum vom Leben als Motocrossprofi. Zahlreiche Rennen im In- und Ausland standen 2025 im Kalender des Ichenheimers – und damit auch seiner Familie. Vor allem mit seinem Vater Harry Herrmann geht es von Rennstrecke zu Rennstrecke. Der Aufwand hat sich im vergangenen Jahr gelohnt, findet Samuel Herrmann. „Ich habe fast alle meine Ziele erreicht“, zieht er im Gespräch mit unserer Redaktion eine Bilanz.

Nicht nur die gesammelten Erfahrungen auf den Strecken lassen den Nachwuchsfahrer ein positives Fazit ziehen. Auch der Blick auf die Rangliste fällt gut aus. Am Ende der Rennsaison stand Samuel Herrmann auf dem Treppchen. Nach vielen Rennläufen im Südwestcup war er der Drittplatzierte.

Auch im Bundesendlauf, in dem die besten Nachwuchsfahrer der Republik antreten, trat Samuel Herrmann an. Ein kleiner Unfall direkt nach dem Start des Finallaufs machte aber die Titelträume trotz Aufholjagd zunichte. Zum Glück blieb der junge Fahrer von Verletzungen verschont.

Wird die Erfolgsserie in der Saison 2026 fortgesetzt? Das, stellen Samuel und Harry Herrmann beide klar, wird sehr viel schwieriger. Der Grund: Im vergangenen Jahr fuhr er noch mit einem Motorrad der 65 Kubik-Klasse. Nun steigt er in die 85-Kubik-Klasse ein. Zwar trainiert er schon länger mit der schwereren und leistungsstärkeren Maschine, echte Rennerfahrung fehlt ihm jedoch bislang.

Die Umstellung wird nicht nur körperlich anstrengender: auch seine kommenden Gegner werden hauptsächlich älter und größer sein. „Da steht er teilweise gegen 16-Jährige am Gatter“, erklärt Vater Harry Herrmann die besondere Herausforderung.

Der Umstieg auf die höhere Klasse ist eine freiwillige Entscheidung. Samuel Herrmann wäre weiterhin für die 65-Kubik-Klasse startberechtigt – und hätte dort wohl noch bessere Chancen auf Titel. Dennoch sind beide überzeugt: Je früher der Umstieg, desto besser ist es für die Entwicklung. „Es wird eher ein Trainingsjahr“, vermutet Samuel Herrmann. Wie im vergangenen Jahr in die Top-Drei zu fahren, sei unwahrscheinlich. „Ich will von den Gegnern lernen. 2027 habe ich dann höhere Ziele“, skizziert Samuel Herrmann seine Pläne.

Richtung April wird für den Ichenheimer die Saison wieder voll anlaufen. Zuvor stehen noch Trainingscamps an. Zur Vorbereitung gehört aber natürlich auch an der Fitness zu arbeiten. Hier sieht Samuel Herrmann auch selbstkritisch noch Verbesserungspotenzial. „Zwei bis dreimal die Woche gehe ich Joggen, dazu kommt Krafttraining“, gibt er Einblick in sein Programm.

Auch bei der Art der Rennen will Samuel Herrmann den Fokus etwas ändern. Ging er im vergangenen Jahr vor allem beim Südwestcup an den Start, sollen in dieser Saison mehr unterschiedliche Rennserien im Kalender stehen. Auch ins Ausland wird es gehen. Insbesondere Belgien haben Harry und Samuel Herrmann im Blick. Hier würden viele der Top-Nachwuchsfahrer antreten. Ziel ist auch, auf Sandstrecken mehr Erfahrung zu sammeln.

Im Vergleich zu Motocross-Strecken mit hartem Boden sei hier das Fahren besonders anstrengend und technisch herausfordernd. Auch deshalb will Samuel Herrmann in diesem Jahr einen noch größeren Augenmerk auf sein Fitnessprogramm legen.

Unabhängig vom Sportlichen gibt es für die Herrmanns eine weitere Aufgabe – die Suche nach neuen Sponsoren. „Ohne die geht es nicht“, weiß Harry Herrmann. Im teuren Hobby Motorsport sei man darauf angewiesen, anders als bei Teamsportarten seien die Fahrer „Einzelkämpfer“.