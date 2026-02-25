Motorsportler aus Ichenheim: Eine schwierige Saison liegt vor dem Motocrosstalent Samuel Herrmann

Eine erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Ichenheimer Motocrosstalent Samuel Herrmann. Jetzt ist er mitten in den Vorbereitungen für die Saison 2026 – und die wird schwierig.
Hinter Samuel Herrmann liegt ein anstrengendes Jahr. Der Elfjährige arbeitet an seinem Traum vom Leben als Motocrossprofi. Zahlreiche Rennen im In- und Ausland standen 2025 im Kalender des Ichenheimers – und damit auch seiner Familie. Vor allem mit seinem Vater Harry Herrmann geht es von Rennstrecke zu Rennstrecke. Der Aufwand hat sich im vergangenen Jahr gelohnt, findet Samuel Herrmann. „Ich habe fast alle meine Ziele erreicht“, zieht er im Gespräch mit unserer Redaktion eine Bilanz.