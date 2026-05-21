Motorsportclub Bräunlingen: Enduro-Helden aus Bräunlingen starten bei Six Days 2026

Mit Matthias Reichmann an der Spitze kämpft das Bräunlinger Team beim längsten und härtesten Enduro-Rennen der Welt in Portugal um Spitzenplätze.
Matthias Reichmann aus Hubertshofen startet erstmals bei der Sechstagefahrt, dem längsten und härtesten Enduro-Rennen der Welt. Für den 37-jährigen Vorsitzenden des MSC wird die Jubiläumsausgabe zu einer ganz besonderen Herausforderung – auch nach 22 Jahren im Motorsport. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten: Wenn die 100. Ausgabe der International Six Days of Enduro im portugiesischen Grândola startet, ist auch der Motorsportclub (MSC) Bräunlingen mittendrin. Der Verein stellt Mitte Oktober nicht nur ein eigenes Team für Deutschland, sondern unterstützt auch mit zahlreichen Helfern.