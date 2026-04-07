Motorsport: Zum Auftakt gleich ein Podiumsplatz

Der Rottweiler Rennfahrer Lion Düker startet erfolgreich mit einem Podestplatz in die neue Saison der Nürburgring Langstrecken-Serie.
Nach der Absage des ersten NLS-Laufs wegen Schneefall und Sicherheitsbedenken startete Lion Düker in die neue Saison der ADAC Ravenol Nürburgring Langstrecken-Serie erneut auf einem Porsche 718 Cayman GT4 mit seinem Sponsor Kirch – engineering and products GmbH und einem überarbeiteten Komplettdesign des Modellautoanbieters ck-modelcars. Hinter dem Steuer wechseln sich neben Lion Düker die beiden Fahrer Oliver Kunz und Christoph Krombach ab. Dabei starten die Piloten rund um Düker in der Am-Wertung der Porsche Endurance Trophy Nürburgring.