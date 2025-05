1 Der Hirrlinger Bernd Albrecht will mit seinem Beetle schnelle Runden auf der Nordschleife des Nürburgrings drehen. Foto: Elfi Jung Der Hirrlinger Rennfahrer Bernd Albrecht startet mit seinem Team zu Testfahrten auf dem Nürburgring um das Setup für das 24-Stunden-Rennen zu finden.







Das „ADAC 24H Nürburgring Qualifiers“ am 24. und 25. Mai steht für das Team „White Angel for Fly and Help“ ganz im Zeichen von Testfahrten mit dem Prototypen.