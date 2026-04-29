Motorsport: Lion Düker darf erneut jubeln

Mit einem zweiten Platz in der Porsche Endurance Trophy Nürburgring landet der Rottweiler im dritten Lauf der Nürburgring Langstrecken Serie erneut auf dem Podest.

Mit der 57. Adenauer Rundstrecken-Trophy ging es für Düker und seine beiden Teamkollegen O. Kunz und C. Krombach allmählich in die heiße Phase der Vorbereitung auf das absolute Jahreshighlight, das 24h Rennen auf dem Nürburgring. Mit ihrem Porsche Cayman 718 GT4 von W&S Motorsport startete das Trio wie gewohnt in der Cup3-Klasse, in der dieses Mal eine satte Konkurrenz von 22 Kontrahenten an den Start gingen.

Starke Konkurrenz am Start „Das war dieses Mal schon wie ein kleiner Markenpokal innerhalb der NLS. Dementsprechend hart war auch die Gangart während des gesamten Rennens. Berührungen und Lackaustausch waren an der Tagesordnung“, so Lion Düker und seine Teamkollegen.

Der Renntag startete wie gewohnt am Samstag pünktlich um 8:30 Uhr mit dem 90-minütigen Qualifying, und Düker stellte den Porsche in seiner letzten und 3. Runde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 165 Km/h auf Startplatz drei in der AM-Cup3-Klasse.

Startplatz nach dem Qualifying

,,Nach dem ich in meinen ersten Runden immer durch viel Verkehr von über 130 Fahrzeugnennungen, gelber Flagge und Code 60 eingebremst wurde hatte ich Glück mit meiner letzten Runde und musste sogar auf der Ziellinie noch Gas wegnehmen damit wir nicht unter die Rundenzeit von 8‘49‘‘ für die 24,3 Kilometer kamen und dadurch in die PRO-AM Wertung rutschten“, so Düker nach dem Qualifying.

Zur Halbzeit liegen Dülker und seine Teamkollegen in der Führungsgruppe

Durch diese starke Ausgangslage für das darauffolgende Vier-Stunden-Rennen sollte es für die Mannschaft von W&S Motorsport jedoch noch besser laufen. Krombach übernahm wie auch beim letzten Rennen wieder den Start und konnte trotz Kontakt mit dem GT3 Falken-Porsche den Porsche #982 gerade so vor dem Einschlag fangen und übergab nach neun Runden und P6 in der AM-Wertung den Boliden an Lion Düker der im Rennen wieder einige verlorene Positionen gutmachen konnte. Durch konstante Rundenzeiten, trotz viel Verkehr und einigen Code60 Phasen, lag Düker nach Halbzeit der Renndistanz in der Führungsgruppe der AM-Klasse.

„Auch nach einem Heck-Stupser bei hoher Geschwindigkeit von einem GT3 Boliden habe ich mich rundum im Auto wohlgefühlt. Allerdings hatte ich keine komplett freie Runde auf der Nordschleife und wurde immer eingebremst. Da wäre möglicherweise noch etwas mehr drin gewesen“, so Düker.

Kunz steuert den Porsche auf Rang zwei

Auf P2 in der Klasse liegend übergab Düker dann zum letzten Renndrittel die #982 an seinen Teamkollegen Kunz, der von dort an einen fehlerfreien Job mit schnellen Rundenzeiten ablieferte und das Fahrzeug auf dem starken zweiten Platz der AM-Wertung und Position 38 in der Gesamtwertung von insgesamt 131 Fahrzeugen ins Ziel brachte.

Wichtige Punkte gesammelt

„Zwei Rennen, zwei Podien – auf diese Ausbeute sind wir unglaublich stolz. Wir haben wichtige PETN-Meisterschaftspunkte gesammelt, in der wir momentan auf Platz zwei liegen. Auch das Team von W&S Motorsport hat mit dem Auto, der Strategie und den Boxenstopps einen Super Job gemacht, vielen Dank an alle“, sagte Düker nach dem Rennen.