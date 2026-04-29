Motorsport: Lion Düker darf erneut jubeln

Mit einem zweiten Platz in der Porsche Endurance Trophy Nürburgring landet der Rottweiler im dritten Lauf der Nürburgring Langstrecken Serie erneut auf dem Podest.
Mit der 57. Adenauer Rundstrecken-Trophy ging es für Düker und seine beiden Teamkollegen O. Kunz und C. Krombach allmählich in die heiße Phase der Vorbereitung auf das absolute Jahreshighlight, das 24h Rennen auf dem Nürburgring. Mit ihrem Porsche Cayman 718 GT4 von W&S Motorsport startete das Trio wie gewohnt in der Cup3-Klasse, in der dieses Mal eine satte Konkurrenz von 22 Kontrahenten an den Start gingen.