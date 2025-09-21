Motorsport-Königsklasse: Verstappen-Triumph auch in Baku - Piastri kracht in die Wand

Max Verstappen rast zum nächsten Sieg. In Baku liefert er eine erneute Machtdemonstration ab, nachdem er in Monza seine Sieglos-Zeit beendet hatte. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri erlebt ein Desaster.
Baku - Vor dem Sprint zu seiner glückseligen Red-Bull-Crew posierte Max Verstappen mit ausgebreiteten Armen auf seinem Dienstwagen. "Was für ein unglaubliches Rennen", schwärmte der viermalige Formel-1-Weltmeister. Zwei Wochen nach der "Wiedergeburt" von Monza lieferte der 27 Jahre alte Niederländer eine Machtdemonstration wie zu besten Weltmeister-Zeiten ab.