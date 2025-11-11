Motorsport-Feeling in der Kirche: Carrera-Fans tragen am Sonntag den „Großen Preis von Lahr“ aus

Die evangelisch-methodistische Gemeinde organisiert für Sonntag in Lahr ein Rennen auf einer 20 Meter langen Carrera-Bahn. Pastor Martin Metzger berichtet, wie es dazu kam.
Während sich die echte Formel 1 am kommenden Wochenende vor dem Dreierpack zum Saisonfinale eine Pause gönnt, gibt es für Motorsport-Freunde in Lahr ein Angebot abseits des eigenen Fernsehers. Im Königsberger Ring kommen junge und alte Modellautofans zum „Großen Preis von Lahr“ zusammen. Der wird natürlich nicht auf Asphalt ausgetragen – sondern auf einer Carrera-Bahn.