Der ADAC-Motorsportclub (MSC) Black Forest hatte fürs vergangene Wochenende zum Young- und Oldtimer-Treffen aufs Sportgelände in Grünmettstetten eingeladen.

Auf dem Programm stand dabei auch die beliebte Jux- und Gaudi-Fahrt, die den Teilnehmern Abwechslung, sportliche Betätigung und Spaß bot. Knapp über 20 Teams reisten mit unterschiedlichsten Fahrzeugen an, darunter Autos, Motorräder, Traktoren und erstmals auch Pedelecs, um entlang drei verschiedener Strecken unterschiedliche Aufgaben zu lösen.

Auch unterhaltsame Spiele sowie idyllische Landschaften warteten unterwegs auf. Unter anderem mussten die Teilnehmer mit Dartspfeilen Punkte werfen oder beispielsweise innerhalb von 30 Sekunden aus einem Bällebad bestimmte Bälle fischen und auf Zeit an einer Station abliefern.

Das Panorama genossen

Während die Fahrrad- und Traktorfahrer in der näheren Umgebung (Altheim, Talheim, Haiterbach) unterwegs waren, streiften die Teilnehmer in den Autos die Erzgrube in Nagold und konnten typisches Schwarzwaldpanorama bei besten Wetterbedingungen am Mittag genießen.

Ob neu oder alt: Hauptsache sportlich Foto: Andreas Wagner

Am kommenden Wochenende wartet der MSC Black Foirest wieder mit der beliebten Motorsport-Sommerparty auf dem Sportgelände auf. Fast 80 verschiedene Rallyeteams aus ganz Deutschland haben sich hierfür bereits angemeldet, teilt der Club mit.

Nächste Veranstaltung

Mit diesem Event will der MSC seinen Besuchern einen kleinen Einblick in die große Welt des Motorsports ermöglichen. Als Highlight zählen hierbei die Einstellfahrten der aktiven Rallyefahrer. Auf einer abgesperrten Strecke, auf der ausgebildete ADAC-Streckenposten für die Sicherheit der Fahrer und Gäste abgestellt werden, können die Besucher einen Eindruck vom Fahren am Limit bekommen.

Ebenso besteht die Möglichkeit, gegen eine „Taxi-Gebühr“ auf dem Beifahrersitz der Boliden Platz zu nehmen und Rallyesport hautnah aus dem Cockpit eines Rallye-Autos zu erleben. In diesem Jahr wartet der Veranstalter sogar mit einer verlängerten Strecke auf. Ein Teil des Geldes dieser rasanten Taxifahrten will der Veranstalter wieder dem ortsansässigen Kindergarten zugute kommen lassen.

Faszinierende Oldtimer Foto: Wagner

Siegerehrung

Die Sieger der Jux- und Gaudifahrt – Fahrzeuge unter 25 km/h: 1. Platz: Michael Kaupp, Mia Kaupp und Mats Kaupp. 2. Platz: Robin Ade und Peter Gsell. Fahrrad/Pedelec: 1. Platz: Jonas Schoch. 2. Platz: Wolfgang Blecher. 3. Platz: Christian Hennel. Fahrzeuge über 25 km/h: 1. Platz: Tobias Spühr und Danny Blum. 2. Platz: Anton Kreidler und Diminik Morrone. 3. Platz: Benedikt Gaiser und Christin Grammel.