Motorradunfall: Fahrer bleibt schwer verletzt liegen

1 Foto: Bertsch Etwa 30 Meter weit schlitterte ein Motorradfahrer über die Straße, bevor er schwer verletzt an einem Hang zum Liegen kam.







Link kopiert



Der 35-Jährige war am Sonntag kurz vor 11.30 Uhr in einer Gruppe auf der Kreisstraße 6352 unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. In einer langgezogenen Linkskurve zwischen Lochmühle und Richtung Neusäge kam der Motorradfahrer laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Bankett. Nach über 30 Meter kam der Motorradfahrer neben der Fahrbahn an einem Hang zum Liegen. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.