Motorradtreffen in Schramberg

Michael Fiedler

Zum Kommentar „Staatsgewalt, so bitte nicht", äußert unser Leser Michael Fiedler, seine Ansicht.









Ich möchte mit diesen Zeilen weder die Geschehnisse um die Feier des Nature Park Chapters in Schramberg kommentieren, noch das Verhalten der daran beteiligten Personen bewerten. Was mir beim Kommentar von Herrn Samuel Jambrek jedoch aufstößt, ist seine pauschale Kritik an der Schramberger Polizei, sie sei „besonders auf dem rechten Auge blind“.