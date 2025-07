Heißer Sound und knatternde Mofas in Oberiflingen: Die Motorradfreunde hatten wieder zum Mofarennen eingeladen.

Mit 20 Mofas wurde die Teilnehmerzahl der vergangenen Jahre übertroffen. 111 Minuten lang bretterten die Fahrer auf dem 600-Meter-Parcours bei strahlendem Wetter unterm Wasserturm Runde um Runde.

Das Titelverteidigerteam „Schäferle Racing Musbach“ mit Jan Schittenhelm und Yusuf Maurer sicherte sich mit 103 Runden auch diesmal wieder den ersten Platz. Platz zwei holte Lukas Jooß aus Wittendorf für den gastgebenden MFO mit 102 Runden, auf Rang drei kam das Team „Brunner“ aus Bisingen (101) mit Chris Brunner und Evan Eckert.

Sieger beim Mofarennen im Rahmen des Motorradtreffens der Motorradfreunde Oberiflingen wurde Titelverteidiger „Schäferle Racing Team“ gefolgt von Lukas Jooß für den MFO und dem Team „Brunner“ aus Bisingen. Pokale und Preise überreichten Felix Wurster (rechts) und Raphael Kern (links) vom Rennleitungsteam. Foto: Uwe Ade

Die Rennleitung hatte Felix Wurster zusammen mit den MFO-Vorsitzenden Daniel Winter und Raphael Kern übernommen. Bei der Siegerehrung dankte Wurster den teilnehmenden Teams, den vielen Helfern, dem Ausschuss, den Landwirten, die Strecke und Strohballen zur Verfügung gestellt hatten, sowie dem DRK, der Feuerwehr und den Streckenposten.

Fahrer kommen von der Alb bis zum Bodensee

Dass das Mofarennen in Oberiflingen weit über die Kreisgrenzen hinaus beliebt ist, zeigte die Teilnehmerliste. Fahrer von der Alb oder vom Bodensee waren darauf zu finden. Am weitesten angereist – mit dem Wohnmobil – war Sandra Peschke aus Erwitte bei Paderborn. Sie war schon im vergangenen Jahr dabei und nahm zusammen mit einem Bekannten mit ihrer Zündapp CS25 am Rennen teil. „Es ist nicht frisiert“, betonte die gebürtige Kölnerin, die sich letztlich wegen eines Zündspulendefekts mit 40 Runden und Platz 18 zufrieden geben musste. „Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir Platz sieben oder acht geschafft“, zeigte sie sich überzeugt.

Aus Wolfegg-Alttann im Kreis Ravensburg kam Siegfried Stefan Miller mit gleich zwei Mofas angereist. Miller war bereits das dritte Mal beim Mofarennen in Oberiflingen dabei.

Die waghalsingen Überholmanöver der Fahrer ließen ordentliche Staubwolken aufkommen. Foto: Uwe Ade

Bei der Siegerehrung im vergangenen Jahr hatte er einer aus Vietnam stammenden jungen Frau versprochen, ihr ein Mofa mitzubringen, damit sie mitfahren kann. Gesagt, getan: Er hatte sein Mofa, mit dem er seine ersten Rennen gefahren war, eine Piaggio-Vespa, dabei. So konnte die Vietnamesin Tan Neusser aus Bittelbronn zusammen mit Daniel aus Dettlingen am Rennen teilnehmen. Die beiden belegten immerhin Platz 15 und hatten einen Riesenfreude. Siegfried Stefan selbst belegte mit seiner Zündapp am Ende Platz elf.

Das einzige reine Frauenteam „Pinki Twinky’s“ kam aus der Nähe von Meckenbeuren – und landete mit 54 Runden auf Platz 17.

Die Partyband Edel- Rock spielte am Freitag bei der Rocknacht im großen Festzelt. Foto: Uwe Ade

Zwei Rocknächte gehörten traditionell mit zum Motorradtreffen dazu. So spielte am Freitag die Band Edel-Rock, am Sonntag die Band Just Rock zur Afterrace-Party im Festzelt. Im edlen Outfit wurde die Partyrock-Coverband Edel-Rock bei der Rocknacht am Freitagabend ihrem Namen gerecht und bot im großen Festzelt Hits bekannter Rockgrößen vom Feinsten. Die Band aus dem Kreis Tuttlingen war zum dritten Mal beim Treffen der Motorradfreunde in Oberiflingen dabei und heizte auch diesmal wieder kräftig ein. An beiden Abenden herrschte Open-Air-Atmosphäre vor dem Zelt, wo sich ein Großteil der Besucher am Getränkestand und an Stehtischen aufhielt.