Haigerloch-Gruol - Live-Bands, Weizenstand, Biker-Bar und Schweiß in Strömen – endlich wird nach der Corona-Pause wieder gefeiert: Das diesjährige Motorradtreffen des Motorradkellers Gruol findet am Freitag und Samstag, 2. und 3. September, statt. Sechs Livebands wurden für Auftritte im Clubhaus des Motorradkellers gebucht.

"When Hell Breaks Loose" als Lokalmatadoren

Die haben abwechslungsreiche Titel im Gepäck: Am Freitag starten das Motorradtreffen ab etwa 20 Uhr mit "When Hell Breaks Loose" als Lokalmatadoren. Danach dürfen sich die Gäste auf "Just Priest" freuen, die die britischen Judas-Priest-Kracher mit Bravour covern. Als Abschluss lassen es die Jungs von "Syrocks" mit Hard ’n’ Heavy quer durch die Musikgeschichte krachen.

"Get into Gear" und "Big Balls"

Am Samstag ist ab 16 Uhr der Zapfhahn offen und der Grill heiß. Erneut startet mit "Get Into Gear" eine lokale Band das Abendprogramm. Aus der Landeshauptstadt Stuttgart reisen "Big Balls" an und liefern eine intensive Live-Show ab.

"Let There Be Rock, We Salute You!"

Die mit Profi-Musikern besetzte Band spielt sich durch die komplette Schaffensphase von AC/DC. Dabei fließt der Schweiß in Strömen – nicht nur bei den Musikern. Wenn die fünf Jungs auf die Bühne gehen, kann es nur ein Motto geben: "Let There Be Rock, We Salute You!"

Den krönenden Abschluss des Motorradtreffens bildet die Münchner Band "Vui’z’Loud" mit Songs von Dio, Whitesnake, Pretty Maids, Judas Priest, Journey, Ozzy Osbourne, Motörhead, Iron Maiden, UFO, Krokus, WASP und vielen weiteren.

Der Eintritt kostet für Freitag und Samstag jeweils zehn Euro, für beide Tage 15 Euro.