Motorradtreffen in Gruol: Hard-Rock-Fans feiern eine Riesenparty

1 Überzeugten bei ihrem ersten Auftritt in Gruol: Die ungarischen Rocker von „Iron Maidnem“ Foto: Bäurle/Bäurle

Wieder ein Volltreffer war das Bikertreffen des Motorradkeller Gruols. Sechs Hard-Rock- und Heavy-Metal-Bands heizten dem Publikum zwei Tage lang mächtig ein. Überraschend gut: die hier noch wenig bekannte ungarische Band „Iron Maidnem“.









Viele Besucher des Motorradtreffens ließen sich an beiden Tagen auch am großen Lagerfeuer unweit des Festzeltes beim alten Gruoler Sportplatz Richtung Erlaheim nieder oder stöberten an den Ständen, an denen zum Event passende Accessoires (Modeschmuck und Shirts) verkauft wurden, nach kleinen „Schätzen“. Zudem gab es eine Bikerbar und einen Weizenstand. Für Besucher, die nicht zwischendurch nach Hause fahren wollten, gab es die Möglichkeit, auf dem Clubhausgelände zu campen.