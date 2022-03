1 Ein Kleinkraftrad und ein Auto sind am Samstag in Meßstetten zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: AdobeStock Animaflora PicsStock

Der Fahrer eines Kleinkraftrades hat am Samstag in Meßstetten das Ausscheren eines Autos falsch eingeschätzt und es links überholt. Das Auto wollte jedoch nicht rechts ranfahren, sondern nach links abbiegen.















Meßstetten - Ein verletzter Kradfahrer und Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der am Samstag um 17 Uhr in der German-Götz-Straße in Meßstetten passiert ist. Eine 37-jährige Autofahrerin wollte, aus Richtung Hossingen kommend, nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, wobei sie etwas nach rechts ausholte.

Das hat der nachfolgende 60-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades falsch eingeschätzt. Er fuhr links an dem Auto vorbei. In diesem Moment bog die Autofahrerin nach links ab und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Sturz zog sich der 60-Jährige leichtere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.