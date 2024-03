Für Verkehrsbehinderungen und einen Rückstau hat ein Unfall am Sonntagnachmittag auf der L 360 zwischen Onstmettingen und Bisingen gesorgt.

Ein 32-Jähriger war laut Polizeibericht kurz vor 16 Uhr mit seiner Yamaha auf der als "Stich" bekannten Landesstraße in Richtung Bisingen unterwegs.

In einer scharfen Rechtskurve kam der Biker zu Fall. Der 32-Jährige blieb unverletzt, aus seiner Maschine trat jedoch Öl aus, das von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften anrückte, abgestreut werden musste.

Im Zuge der Reinigungsarbeiten mussten die Fahrspur in Richtung Bisingen und die linke Spur in Richtung Albstadt gesperrt werden. Dies führte zu einem Rückstau von etwa einem Kilometer in Richtung Bisingen.

Gegen 17.20 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.