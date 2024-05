Der 23-Jährige war auf der L 413 von Hochmössingen kommend in Richtung des Kreisverkehrs/Lindenhof unterwegs. Auf der Strecke überholte er ein vor ihm fahrendes Auto.

Beim Einscheren verlor der Motorradfahrer die Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab und riss einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen aus dem Boden. Das Motorrad überschlug sich mehrfach und blieb in einem Feld liegen.

Auch der 23-Jährige wurde dabei mehrere Meter durch die Luft geschleudert und verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst den Leichtverletzten in eine Klinik.

Am Motorrad entstand laut Schätzungen der Polizei ein Totalschaden in Höhe noch nicht bekannter Höhe, am Leitpfosten und Verkehrsschild in Höhe von etwa 150 Euro.