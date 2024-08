Es war wieder ein tolles Wochenende für Biker in Gundelshausen, teilt Hans Pfau vom Dynamis Lebenszentrum in Gundelshausen mit.

Bereits am Freitag gab es den ersten Treffpunkt in Gärtringen-Rohrau zu einer gemeinsamen Fahrt nach Gundelshausen mit vielen gewollten Umwegen.

Lesen Sie auch

Oppenauer Steige und „Tanne“

Gut gestärkt startete die Gruppe dann den Freitagnachmittag im Lebenszentrum, bevor man zur Nachmittagsausfahrt in den Nordschwarzwald aufbrach.

Oppenauer Steige, Allerheiligen bis zum Treffpunkt „Tanne“ an der Schwarzwaldhochstraße, das waren die Ziele, heißt es weiter in dem Bericht.

Müde und glücklich

Am Samstag fand bei gutem Biker-Wetter die größere Ausfahrt in den Südschwarzwald statt, wobei eine Gruppe sich sogar ins Elsass wagte und die Route de Crêtes und den Grand Ballon befuhr.

Unsere Empfehlung für Sie Motorradfahrer bei Freizeit Mehr als 100 Biker in Gundelshausen Mit einem Gottesdienst ging eine Freizeit der „Christusbiker“ zu Ende.

Müde, glücklich und nach vielen Kurven konnte der Abend ausklingen, informiert der Christusbund Schwarzwald.

Gemütlicher Abschluss

Ein Highlight war noch der Bericht einer Bikerin, die in Marokko in einem Schulprojekt arbeitet und dort eine Sprachschule aufgebaut hat. Am Sonntagvormittag sei dann das Wetter ein klein wenig durchwachsen gewesen, was der guten Stimmung der vielen Biker, die extra angereist waren, jedoch keinen Abbruch tat.

Nach einem LKW (Fleischkäsweck) ging es noch nach Balingen Frommern, wo ein Bikerehepaar zu einem gemütlichen Abschluss eingeladen hatte, schließt der Bericht.

Der Bezirk Schwarzwald des Christusbundes setzt sich aus fünf Ortsgemeinden zusammen: Jettingen bei Nagold, Dietersweiler bei Freudenstadt, Gundelshausen/Fürnsal bei Dornhan und Reinerzau bei Alpirsbach.