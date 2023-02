1 Viele fleißige Hände packten an beiden Tagen mit an. Foto: MC

Der Motorradclub Gremium MC sammelte Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei. Sie wurden völlig überrannt und freuen sich umso mehr.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Erdbeben in der Türkei erschütterte die ganze Welt. Zahlreiche Spendenaktionen wurden gestartet. Auch der Motorradclub Gremium MC Villingen rief zu Spenden auf.

Das Chapter Baden Baden – also die Mitglieder dort – hatten sich bereits beim Ukrainekrieg um Spenden gekümmert. Daraufhin entschied sich das Villinger Chapter, sich denen anzuschließen, so Jens Götze, Mitglied im Club.

Es kam einiges zusammen

„An zwei Abenden konnten nach einen Aufruf von uns in unserem Clubhaus die Sachspenden abgegeben werden“, erklärt er. Dabei wurden sie völlig mit Spenden überrannt und konnten viel mehr Sachen sammeln, als sie dachten. Von hochwertiger Bekleidung bis hin zu selbst gestrickten Mützen kam einiges zusammen.

Zusätzlich kauften die Mitglieder in einem Villinger Großmarkt noch Babywindeln, Creme, Feuchttücher, Babynahrung und Hygieneartikel im Wet von 1500 Euro ein.

Clubhaus randvoll

Die in VS gesammelten Spenden wurden daraufhin nach Baden Baden gefahren.„ Das MC Gremium hat insgesamt 7000 Kartons gesammelt“, berichtet Götze. Das Clubhaus in der Villinger Gerberstraße sei wohl randvoll mit Kartons gewesen, blickt Götze zurück. Insgesamt waren 27 Menschen dabei , die geholfen haben Spenden entgegen zu nehmen.

LKW zu klein – ein Flugzeug muss her

Eigentlich hätte ein Lastwagen mit den Sachspenden von Baden-Baden in die Türkei fahren sollen. Doch die zahlreichen Spenden hätten wohl kaum in einen LKW gepasst und es musste etwas größeres her. Auf Kosten des MC Gremiums Deutschland wurde ein Flugzeug gebucht, welches die Spenden in die Türkei fliegt.

Randvoll wurde der Wagen gepackt, der die Spenden nach Baden-Baden bringt. Foto: MC

Sicherstellung, dass alles ankommt

„Die gesammelten Kartons werden von Baden-Baden über ein Luftkissenboot in das Flugzeug gestapelt und dann in der Türkei von unseren Leuten verteilt, damit es auch an die Bedürftigen kommt. Der ganze Vorgang wird per Video durchgehend aufgenommen“, erklärt er weiter.

Im Vorfeld klärten die Organisatoren der Aktion mit dem türkischen Konsulat die Bedingungen, dass der Hilfstransport ins Land darf. Somit wurde alles bereitgestellt, um den Leuten in der Türkei zu helfen.