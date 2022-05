5 Rund 600 Biker mit schweren Maschinen sind am Samstag in Empfingen zu sehen. Foto: Baiker

Rund 600 Biker des Motorradclubs "Outlaws MC" sind auf ihrem "Memory Run" am Wochenende unter anderem durch Empfingen gefahren. Auch der Ruhewald in Nordstetten war ein Ziel.















Empfingen - 600 Biker auf ihren schweren Maschinen donnerten am Samstag durch Empfingen, vorbei am Pflegehaus Rosengarten, Richtung Nordstetten.

"Uns gibt es auf der ganzen Welt, wir sind wie ein große Familie", so einer der Biker, die alle dem Club "Outlaws MC" angehören. 600 Biker aus ganz Deutschland hatten sich auf den Weg gemacht, um im Rahmen ihres "Memory Run", der jedes Jahr stattfindet, letzte Ruhestätten von Bikern zu ehren, so beispielsweise eine im Ruhewald in Nordstetten.

Ausklang in Schwenningen

Auf dem Gelände des Empfinger Festplatzes hatten sich die Biker getroffen zu einer kleinen Pause, bevor es durch Empfingen nach Nordstetten ging. Die Polizei, selbst mit dem Motorrad, unterwegs, beobachtete das Event.

Nach dem Besuch auf dem Friedhof fuhren die Biker nach Schwenningen, wo man sich zu einem gemeinsamen Ausklang auf einem großen Privatgelände traf.