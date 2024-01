Motorradabenteuer auf alten Maschinen: Über Brasilien und Kalifornien an die Ostsee

Zwei „alte“ Männer mit ihren noch älteren DKW-Motorrädern haben sich zwölf Tage gegönnt, um einer alten Leidenschaft zu frönen und wie in alten Zeiten mit Zeit und Muße durch Deutschland zu reisen. Alles klappte wie am Schnürchen, und sie sind wieder daheim – sogar mit einem Pokal in ihren Taschen.