Motorrad-Tod in Burladingen: Andere Schilder nach tödlichem Crash

1 Fahrer die von Burladingen kommend nach Hermannsdorf einfahren, werden jetzt früher runtergebremst. Zum Baustellenhinweis kommt jetzt ein 50er-Schild. Foto: Rapthel-Kieser

Nach dem ein 35-jähriger Motorradfahrer in der vergangenen Woche in der Breitbandbaustelle von Hermannsdorf sein Leben ließ, haben Behörden und Subunternehmen reagiert.









In dem kleinen Örtchen Hermannsdorf, der nicht mal ein Teilort aber immerhin ein Weiler von Burladingen ist, erinnern auf dem Gehweg an mehreren Stellen brennende Kerzen an das tragische Geschehen. Sie zeichnen die letzte Sekunde im Leben des 35-jährigen Motorradfahrer nach, der nach einem Überholmanöver unmittelbar vor dem Ortsschild, vermutlich mit weit überhöhter Geschwindigkeit, in die Breitbandbaustelle raste.