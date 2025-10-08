Motorrad-Talent aus Mahlberg: 14-Jähriger tritt bei der deutschen Trial-Jugendmeisterschaft an

Sebastian Henninger aus Mahlberg geht bei der deutschen Trial-Jugendmeisterschaft an den Start. Im Gespräch erklärt der 14-Jährige, was dahinter steckt.
Dass Zweiräder wohl eine besondere Anziehungskraft auf Sebastian Henninger haben, konnten seine Eltern schon früh erahnen: Bereits mit drei Jahren trat er das erste Mal in die Pedale, als Siebenjähriger knatterte er erstmals auf einem motorisierten Kindermotorrad durch den heimischen Garten. Seit 2022 geht der 14-jährige Mahlberger für den AMC Unterer Breisgau in Herbolzheim an den Start – und hat bereits einige Preise eingefahren. Ende September feierte er seinen bislang größten Erfolg: Er sicherte sich den ersten Platz bei der baden-württembergischen Landesmeisterschaft im Jugend-Motorradtrial.