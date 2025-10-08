Motorrad-Talent aus Mahlberg: 14-Jähriger tritt bei der deutschen Trial-Jugendmeisterschaft an

Dass Zweiräder wohl eine besondere Anziehungskraft auf Sebastian Henninger haben, konnten seine Eltern schon früh erahnen: Bereits mit drei Jahren trat er das erste Mal in die Pedale, als Siebenjähriger knatterte er erstmals auf einem motorisierten Kindermotorrad durch den heimischen Garten. Seit 2022 geht der 14-jährige Mahlberger für den AMC Unterer Breisgau in Herbolzheim an den Start – und hat bereits einige Preise eingefahren. Ende September feierte er seinen bislang größten Erfolg: Er sicherte sich den ersten Platz bei der baden-württembergischen Landesmeisterschaft im Jugend-Motorradtrial.

„Das war unbeschreiblich. Ich war davor richtig nervös und habe mir keine großen Chancen ausgerechnet“, erinnert sich Henninger im Gespräch mit unserer Redaktion. Qualifiziert hatte er sich durch seine guten Leistungen in anderen Turnieren – darunter auch die Landesmeisterschaft im vergangenen Jahr, bei der er den achten Platz holte. Doch wie läuft ein Trial-Wettbewerb überhaupt ab? „Ziel ist es, mit dem Motorrad Hindernisse zu überwinden“, erklärt der junge Zweiradfahrer das Prinzip.

Bei einem Trial-Parcours muss man im Stehen fahren

Dabei kommt es nicht auf hohe Geschwindigkeiten an, weshalb ihm auch die fünf PS seiner Zwei-Takt-Maschine ausreichen. Mit einem klassischen Rennen das also nichts zu tun. Hinzu kommt, dass die Teilnehmer den ganzen Parcours im Stehen abfahren müssen. Einen Sitz sucht man auf den Trial-Motorrädern deshalb vergeblich. „Man braucht Balance und muss sich sehr viel bewegen“, beschreibt er. Mal muss man sein Körpergewicht auf das Vorder- und mal auf das Hinterrad verlagern – je nach dem, wo man Grip braucht“, weiß der 14-Jährige.

Die Strecken befinden sich in der Natur

Gefahren wird dabei auf Strecken unter freiem Himmel, die mit zahlreichen Hürden gespickt sind. „Steile Hänge und scharfe Kurven“, beschreibt der junge Experte. Ein großer Bestandteil ist aber auch das Überwinden von Hindernissen. Besonders gerne erklimmt er mit seinem Trial-Rad Steine, verrät er. Bewertet werden die Fahrer anhand der Anzahl ihrer Strafpunkte, die es etwa für ein Fußabsetzen oder einen Sturz gibt. Wer am Ende die geringste Punktzahl hat, gewinnt. Bei den Landesmeisterschaften in Sulz am Eck konnte sich Henninger so gegen 19 Konkurrenten durchsetzen.

Durch seinen Sieg hat er sich nun für die zweitägige deutsche Jugendmeisterschaft in Kerzenheim, Rheinland-Pfalz, qualifiziert. Los geht es am Samstag. „Es wäre natürlich toll, einen Platz auf dem Siegertreppchen zu bekommen. Eine kleine Chance habe ich bestimmt“, zeigt sich Henninger vorfreudig. Die Voraussetzungen für eine gute Platzierung dürften zumindest stimmen: „Ich trainiere drei Mal die Woche. Und meine Trainer beim AMC glauben immer an mich.“

Sportart fördert auch die kognitive Entwicklung

So auch seine Familie, die ihm stets bei seinen Wettbewerben die Daumen drückt. „Wir finden das toll und unterstützen das sehr gerne“, freut sich seine Mutter Sandra Henninger. Das Trial-Fahren bringe jungen Menschen bei, mit schwierigen Situationen umzugehen , aber auch Niederlagen zu verkraften. „Außerdem sind wir für die Wettbewerbe in ganz Baden-Württemberg unterwegs und lernen viele Menschen kennen. Das ist mittlerweile wie eine Art Gemeinschaft“, beschreibt die Mutter. Wird sie auch am Wochenende bei der deutschen Jugendmeisterschaft dabei sein? „Aber sicher“, antwortet sie und betont: „Die ganze Familie – auch der Hund.“

Info – Die Sportart ausprobieren

Sebastian Henninger trainiert regelmäßig im Herbolzheimer Sportcenter des AMC Unterer Breisgau. Dort können nicht nur Mitglieder an den Start gehen, auch Interessierte haben die Möglichkeit, in das Motorradtrial reinzuschnuppern. Eine Trainingseinheit dauert 45 Minuten und kostet 20 Euro inklusive Leihmotorrad, Benzin und Strom, Geländenutzung sowie Trainer. Das Angebot gilt sowohl für Kinder als auch Erwachsene. „Dabei wird so gut wie jeder Muskel des Körpers beansprucht“, heißt es auf der AMC-Internetseite. Weitere Infos gibt es online unter www.trialsportcenter.de.