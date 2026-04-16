Motorik-Fun-Park: Wann es mit der Haiterbacher Attraktion losgehen soll

Die Verwirklichung des Motorik-Fun-Parks in Haiterbach ist einen Schritt weiter: Der Gemeinderat hat den Baubeschluss gefasst. Bei den Fördermitteln gibt es eine kleine Unsicherheit.
Der Motorik-Fun-Park soll in Haiterbach die Lücke schließen, die sich mittlerweile im Spielplatzangebot durch in die Jahre gekommene Spielplätze mit teilweise als defekt ausgemusterten Geräten aufgetan hat – und doch ist das Angebot weit mehr: eine Attraktion, die Spiel- und Sportspaß für Kinder wie Erwachsene bieten wird.