Motorik-Fun-Park: Wann die neue Attraktion in Haiterbach fertig werden soll

In diesem Sommer soll es mit dem Bau des geplanten Motorik-Fun-Parks in Haiterbach losgehen. Der Gemeinderat hat jüngst die ersten Arbeiten vergeben.
Ein genauer Zeitplan wurde noch nicht veröffentlicht. Im Juli 2027 soll der Motorik-Fun-Park auf dem Bus in Haiterbach aber fertiggestellt sein. Der Motorik-Fun-Park soll in Haiterbach die Lücke schließen, die sich mittlerweile im Spielplatzangebot durch in die Jahre gekommene Spielplätze mit teilweise als defekt ausgemusterten Geräten aufgetan hat – und doch ist das Angebot weit mehr: eine Attraktion, die Spiel- und Sportspaß für Kinder wie Erwachsene bieten wird.