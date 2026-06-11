Motorik-Fun-Park: Wann die neue Attraktion in Haiterbach fertig werden soll

In diesem Sommer soll es mit dem Bau des geplanten Motorik-Fun-Parks in Haiterbach losgehen. Der Gemeinderat hat jüngst die ersten Arbeiten vergeben.

Ein genauer Zeitplan wurde noch nicht veröffentlicht. Im Juli 2027 soll der Motorik-Fun-Park auf dem Bus in Haiterbach aber fertiggestellt sein. Der Motorik-Fun-Park soll in Haiterbach die Lücke schließen, die sich mittlerweile im Spielplatzangebot durch in die Jahre gekommene Spielplätze mit teilweise als defekt ausgemusterten Geräten aufgetan hat – und doch ist das Angebot weit mehr: eine Attraktion, die Spiel- und Sportspaß für Kinder wie Erwachsene bieten wird.

27 Stationen und 75 Geräte Geplant sind 27 Stationen und rund 75 Geräte, die auf dem Bus entstehen sollen. Aus der Auswahl an Geräten wird eine Mischung zusammengestellt, die unterschiedliche Körperregionen anspricht und Schwierigkeitslevel bietet. Das Konzept wurde zusammen mit Thomas Birnleitner von Motorik-Fun in Linz in Österreich erstellt. Er hat viele solcher Geräte für Übungsstationen entwickelt – und schon einige vergleichbare Parks.

In der Aprilsitzung des Gemeinderats wurde der Baubeschluss für die Errichtung eines Motorik-Fun-Parks in Haiterbach gefasst. Seitdem hatte die Stadtverwaltung für die Lieferung und Montage der Geräte vier Firmen und für die Lieferung der Pflanzen inklusive Pflanzung und Möbel mit Montage fünf Firmen in Form einer beschränkten Ausschreibung zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Los 1 waren drei Angebote und zum Los 2 ein Angebot eingegangen.

Vergabe nur bei Förderzusage

Während das Ausschreibungsergebnis für Los 1 um ein Prozent über der Kostenschätzung lag, liegt Los 2 circa 40 Prozent unter der Schätzung von Birnleitner. Die Verwaltung wies weiterhin darauf hin, dass die Vergabe unter der Voraussetzung der Förderzusage veranlasst wird. Zum Zeitpunkt der Sitzung lag lediglich die mündliche Förderzusage vor, der schriftliche, formelle Förderbescheid stand noch aus. Es geht dabei um eine Förderung aus dem Regionalbudget von Leader-Heckengäu. Die geschätzten Gesamtkosten für den Motorik-Fun-Park liegen bei rund 400.000 Euro. Die beantragte Zuwendung beträgt 60 Prozent der Nettokosten. Dies bedeutet, dass der Stadt Haiterbach eine Zuwendung in Höhe von rund 202.000 Euro bewilligt wurde.

Geräte selbst sind größter Posten

Der Gemeinderat beschloss, die Lieferung und Montage der Geräte an die günstigste Bieterin, die Firma Penz aus Arbesbach (Österreich), mit einer Auftragssumme in Höhe von rund 329.445 Euro zu vergeben. Der Auftrag für Pflanzung und Bänke geht an die Firma Roller Gartengestaltung aus Egenhausen als einzige Bieterin mit einer Auftragssumme in Höhe von rund 23.673 Euro.

An die Firma Motorik-Fun wird die Honorarsumme von 33.307 Euro bezahlt. Hinter dem Titel „Leistungspaket 5“ verbirgt sich die Umsetzung des Motorik-Fun-Konzeptes nach der Vergabe bis zur TÜV-Abnahme.