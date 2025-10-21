Motor-Sport-Club Brigachtal: Große Freude über neues Vereinsheim

Der Motor-Sport-Club (MSC) Brigachtal feierte Richtfest und Eröffnungsparty ihrer „Ponderosa“ auf dem Sportgelände Brigachtal mit Hüttenparty, Kickerturnier und gemütlichem Hock.
Ihre Feier hatten sich die Mitglieder des Motor-Sport-Clubs Brigachtal redlich verdient, mussten sie doch nach 40 Jahren ihren geliebten Standort am ehemaligen Sportplatz des FC Kirchdorf räumen und umziehen nach Klengen auf den stillgelegten Tennisplatz in der Nachbarschaft der Narrenhalle, des neuen Tennisplatzes und dem FC Brigachtal.