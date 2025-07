Motocross-Event steht an: Die Motoren sollen in Schweighausen wieder knattern

Motorendrehzahlen, Dreck und Spannung: Am Wochenende werden auf dem Pfingstberg in Schweighausen zum 52. Mal Motocross-Fahrer ihr Können zeigen.

Zur 52. Ausgabe wurde dem MSC vom Deutschen Motorsportbund wieder ein Deutscher-Meisterschaftslauf DM250 zugeteilt. Das Orga-Team des ADAC-Ortsclubs MSC Alemannorum Schweighausen verspricht sehenswerten Motocross-Sport, wie es in der Einladung zu der Veranstaltung heißt. Die Strecke ist bestens gerichtet, wie Jürgen Geiger, Leiter der Streckensicherung, betont.

Das Rennwochenende startet am morgigen Freitag um 20 Uhr mit einer „Warm-Up-Party“ der Wohnwagengemeinschaft, auf der DJ Jojo auftritt. Wie immer ist der Eintritt frei und es gibt diverse Aktionen rund ums Festzelt auf dem Pfingstberg.

Zum Auftakt des sportlichen Teils gibt es am Samstag einen vollen Tag, so Rennleiter Silvan Zehnle. Beim ADAC-Jugend-Motocross werden Wertungsläufe zur Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft ausgetragen. Zusätzlich zu den Rennen um den BW-Cup-Jugend steigt eines im BW-MX-Cup-Senioren in gesonderten Klassen. Über den Tag werden laut Mitteilung rund 75 Fahrer erwartet – darunter drei Nachwuchssportler des MSC. Mit Spannung erwartet werden die Lokalmatadoren Jonas Zähringer, der aktuell in der 125-ccm-Klasse auf Rang 7 liegt, und Silvan Weis. Beim BW-MX-Cup-Senioren starten Nico Herr aus Freiamt und Matthias John aus Rheinfelden.

Vormittags werden von 8 bis 12 Uhr Trainingseinheiten gefahren, von 13 bis 17.15 Uhr stehen zehn Wertungsläufe auf dem Programm. Die Siegerehrung ist für 17.30 Uhr geplant. Danach verspricht der Veranstalter einen gemütlichen Ausklang im Festzelt mit Essen, Trinken und „Benzingesprächen“.

Am Sonntag starten die Pokalläufe zum Baden-Württembergischen Motocross-Pokal-Open. Bürgermeister und Schirmherr Matthias Litterst wird das Highlight, die DM-Klasse-250ccm, verkünden. „Gäste können sich auf vier Stunden feinstes Motocross mit zahlreichen Massenstarts freuen“, heißt es in der Mitteilung. Der Holeshot (Start-Sieg) wird wieder in jedem Rennen prämiert.

Als wiederbelebtes Highlight startet am Sonntag die Klasse Alemannen-Cup-Open, in der Amateure und Hobby-Fahrer ihr Können unter Beweis stellen. Rennleiter Zehnle liegen für Sonntag rund 70 Nennungen vor, darunter sind vier Fahrer des MSC Schweighausen.

Auch Lokalmatadorensind mit am Start

Dem freien Training am Sonntag ab 8.30 Uhr wird ein Zeit- und Starttraining aller drei Klassen um 10.20 Uhr folgen. Ab 13 Uhr laufen dann insgesamt sechs Wertungsläufe mit Massenstarts. Die einzelnen Läufe dauern in der großen DM-250-Klasse 30 Minuten plus je zwei Runden. Gegen 17.30 Uhr folgt die Siegerehrung im Festzelt.

An den beiden Renntagen wird spannendes Motocross geboten, wirbt der Verein in seiner Einladung. Zahlreiche Fahrer des MSC gehen als Lokalmatadoren mit an den Start. In der Jugend stehen unter anderem Jonas Zähringer aus Kippenheim sowie Samuel Herrmann und Silvan Weis aus Gütenbach am Start. Am Sonntag ist das Alemannen-Team des MSC durch Nico Herr (Freiamt), Felix-Niklas Brenner (Elzach-Prechtal) sowie Julian Leiner (Müllheim), Jonas Ackermann (Schmieheim), Samuel Moser (Wolfach), Manuel Rösch (Schuttertal), Patrik Bohnert (Seelbach), Dominik Zehnle (Freiburg) und Matthias John (Rheinfelden) vertreten.

Der Eintritt

Kinder und Jugendliche haben zum Jugend-Motocross freien Eintritt. Erwachsene zahlen sechs Euro oder können den Eintritt für Sonntag zahlen und somit an beiden Tagen den Rennsport genießen. Die Party am Freitagabend ist kostenlos. Am Sonntag sind Kinder bis sechs Jahre frei, Jugendliche bis 15 Jahre zahlen sechs Euro und Erwachsene 13 Euro. Im Preis enthalten sind eine kostenlose Parkmöglichkeit und ein Programmheft.