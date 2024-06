Motorenlärm, Dreck und Spannung: Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, werden zum 51. Mal Motocross-Fahrer auf dem Pflingstberg um die Wette fahren. 200 Teilnehmer haben sich in Schweighausen angemeldet.

Das Organisationsteam des ADAC-Ortsclubs MSC Schweighausen verspricht sehenswerten Motocross-Sport, die Wettervorhersage sagt wechselhaftes Wetter voraus – eigentlich bestes Motocross-Wetter. Dafür ist die Strecke bestens gerichtet, so der Leiter der Streckensicherung Silvan Zehnle.

Dabei gibt es hochkarätigen Sport zu sehen, denn der Deutsche Motorsportbund hat dem 51. Motocross in Schweighausen zwei deutsche Meisterschaftsläufe zugeteilt, freut sich Marco Zehnle, der Vorsitzende des MSC Schweighausen.

Zum Auftakt gibt es am Samstag bereits einen vollen Renntag, teilt Rennleiter Jürgen Geiger mit. Am Samstag werden beim 27. ADAC-Jugend-Motocross Wertungsläufe zur baden-württembergischen Landesmeisterschaft ausgetragen. Zur Meisterschaft werden insgesamt zehn Veranstaltungen gewertet. Die Rennen in Schweighausen sind die vierte Veranstaltung.

Zusätzlich starten Rennen um den BW Cup Jugend und Senioren in gesonderten Klassen. Am Samstag werden rund 110 Fahrer erwartet, darunter sechs junge Fahrer des veranstaltenden MSC Schweighausen.

Mit Spannung erwartet werden die Lokalmatadoren Marvin Vökt, der aktuell in der 125-ccm-Klasse auf Rang eins liegt, und Samuel Moser, Zweiter in der Klasse bis 85 ccm, Jugend A.

Auch eine Party steht auf dem Programm

Vormittags werden von 8 bis 12 Uhr mehrere Trainingseinheiten gefahren. Von 13 bis 17.15 Uhr stehen zehn Wertungsläufe auf dem Programm. Die Siegerehrung ist für 17.30 Uhr geplant. Am Samstagabend startet dann traditionell die „Warm-Up Party“ im Festzelt mit DJ Jojo und der zehnköpfigen Band „Brasstastisch“, die fetzige Blasmusik spielt.

Am Sonntag sind Pokalläufe zum Baden-Württembergischen Motocross-Pokal Open vorgesehen. Das Highlight werden die zwei DM-Klassen – 65 ccm und DM-Open sein. Gäste können sich auf vier Stunden feinstes Motocross mit zahlreichen Massenstarts freuen. Der Holeshot (Start-Sieg) wird wieder in jedem Rennen prämiert. Rennleiter Jürgen Geiger liegen 90 Nennungen vor, darunter auch 14 Fahrer des MSC Schweighausen. Zehn Rennen werden zum BW-Pokal gewertet, das siebte Wertungsrennen steigt nun in Schweighausen.

Dem freien Training am Sonntag ab 8.30 Uhr wird ein Zeit- und Starttraining aller drei Klassen um 10.20 Uhr folgen. Ab 13 Uhr finden sechs Wertungsläufe mit Massenstarts statt. Die einzelnen Läufe dauern in der kleinen 65er-Klasse zwölf Minuten und in der großen DM-Open-Klasse 30 Minuten plus jeweils zwei Runden. Gegen 17.30 Uhr werden im Festzelt die Sieger der Rennen geehrt.

Zahlreiche Lokalmatadore gehen an den Start

An beiden Renntagen wird spannendes Motocross geboten. Zahlreiche Fahrer des MSC Schweighausen gehen als Lokalmatadoren mit an den Start. In der Jugend stehen unter anderem die Lokalmatadoren Jonas Ackermann, Joe-Louis Kaltenmeier, Steve Grafmüller, Elias Sillmann, Jonas Zähringer, Samuel Herrmann, Moritz Koch, Samuel Moser und Marvin Vökt – aktuell Erster in der 125 ccm Klasse – am Start.

Am Sonntag ist das Alemannen-Team des MSC Schweighausen durch die Lokalmatadore Kai Bräutigam, Felix-Niklas Brenner, Manuel Rösch, Mike Wiedemann, Nico Herr, Philipp Hund, Timo Stör, Patrick Bohnert, Robin und Julius Sillmann vertreten, die natürlich alle auf heimischer Strecke punkten wollen. Besonders Joe-Louis Kaltenmeier, aktuell Vierter in der BW-Klasse, will in die Podestplätze fahren.

„Zur 51. Auflage des Motocross Schweighausen wird wieder ein besonders hochrangiges Fahrerfeld auf dem Pflingstberg erwartet“, sagt Rennleiter Jürgen Geiger, der sich – je nach Witterung – auf mehr als 2000 Zuschauer freut. Besonderer Dank gilt aus Sicht von Marco Zehnle, Vorsitzender des MSC Schweighausen, wie stets den vielen freiwilligen Helfern, Rennärzten, dem DRK Schuttertal und Gengenbach, RTW Münchweier und der Schweighausener Feuerwehr. Für das leibliche Wohl sei an beiden Renntagen dank des MSC-Küchenteams bestens gesorgt.

Freier Eintritt zur Party

Kinder und Jugendliche haben zum Jugend-Motocross freien Eintritt. Erwachsene berappen sechs Euro oder können den Eintritt für Sonntag zahlen und somit an beiden Tagen Rennsport genießen. Die Party am Samstagabend ist kostenlos. Am Sonntag sind Kinder bis sechs Jahre frei, Jugendliche bis 15 Jahre zahlen sechs Euro und Erwachsene 13 Euro. Im Preis enthalten sind eine kostenlose Parkmöglichkeit und ein Programmheft.