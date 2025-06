Mit Spannung und vollem Eifer blicken die Organisatoren des MSC Obernheim dem diesjährigen Moto-Cross entgegen. Wie die Jahre zuvor hoffen sie auch dieses Jahr, dass zahlreiche motorsportbegeisterte Besucher die Rennstrecke besuchen.

Mit den Vorbereitungen an der Strecke für die Rennveranstaltung starten die Verantwortlichen am 21. Juni. Um eine Veranstaltung zu organisieren, fangen die Macher zu Beginn des Jahres an zu planen. In den letzten Tagen wird dann an den zwei Wochenenden vor dem Renntermin die Strecke in Schuss gebracht. Zuvor muss die Wasser- und Stromversorgung vorbereitet werden, da die Strecke selbst an keines der beiden Netze angeschlossen ist. Das Festzelt wird aufgebaut und mit allerlei Inventar bestückt.

Zwei Läufe zur Süddeutschen Classic-Cross-Meisterschaft

Zusätzlich zur SAM-Meisterschaft werden auch dieses Jahr zwei Läufe zur Süddeutschen Classic-Cross-Meisterschaft ausgetragen. Die Rennserie für klassische Moto-Cross-Motorräder ist für Teilnehmer ab 35 Jahren mit Zwei- und Vier-Takt-Maschinen ohne Hubraumbegrenzung bis einschließlich Baujahr 1983 zugelassen.

Die Obernheimer fiebern zusammen mit dem Schweizer Auto- und Motorradfahrerverband auf ein aufregendes, spannendes und vor allem unfallfreies Rennwochenende hin. „Seien Sie mit dabei, wenn es auf dem Eschentalring um Platz und Sieg geht und unterstützen Sie die zahlreichen vereinseigenen Fahrer, die ebenfalls an diesem Wochenende an den Start gehen“, bitten die Veranstalter.

Die Zuschauer sind gut versorgt

Damit die Zuschauer am Streckenrand gut versorgt sind, werden die Organisatoren zudem einen Verpflegungsstand außerhalb des Festzeltes betreiben. Über die Mittagspause freuen sich dann die jüngsten Jugendfahrer, sich den Zuschauern vorstellen zu dürfen. Auch sie werden ein paar Runden auf der Strecke fahren.

www.msc-obernheim.de