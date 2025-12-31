Motivationscoach aus Ettenheim: Wie man es schafft, seine Neujahrsvorsätze endlich umzusetzen

Ziele, die man sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, verlaufen oftmals im Sand. Der Ettenheimer Motivationsexperte Simon Schiller gibt zehn Tipps, wie es gelingen kann.
Gesünder ernähren, regelmäßig ins Fitnessstudio gehen oder mehr Geld auf die Seite legen: Jedes Jahr aufs Neue setzen sich Menschen Ziele, die sie im neuen Jahr erreichen möchten. Was in der Theorie gut klingt, hapert jedoch oftmals in der Praxis. „Bei vielen schwingt sofort eine leise Sorge mit: ,Was, wenn ich wieder scheitere?’ Diese Angst ist kein Zeichen von Schwäche – sie ist menschlich. Denn unser Kopf kann sehr überzeugend erklären, warum ,morgen’ der bessere Start wäre“, erklärt Simon Schiller aus Ettenheim. Er ist Experte in Sachen Selbstdisziplin und gibt regelmäßig Vorträge darüber, wie man den täglichen Kampf gegen den inneren Schweinehund gewinnen kann. Auf Nachfrage unserer Redaktion gibt er zehn Tipps, wie Neujahrsvorsätze nicht im Sande verlaufen. Ein Überblick.