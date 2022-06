Neue Übernachtungsmöglichkeit ab Oktober in Epfendorf

Motel am Bahnhof

Vom Campingplatz zum Motel: Zugegeben, die Umsetzung hat sich im Laufe der vergangenen Jahre etwas verändert, aber der Grundgedanke von Georg und Dominik Fischinger, den Tourismus in Epfendorf zu stärken, ist gleich geblieben.















Epfendorf - Inspiriert wurde Georg Fischinger von seinen Motorrad-Touren in Frankreich. Dort habe es überall Übernachtungsmöglichkeiten und Campingplätze gegeben. "Diese Gastfreundschaft hat mir imponiert", sagt der 58-Jährige. So sehr, dass er vor rund zehn Jahren auch in Epfendorf einen Campingplatz bauen wollte – ungefähr dort, wo der Besinnungsweg beginnt.