Motel 394 in Oberreichenbach: Erste Gäste schon in wenigen Monaten?

Das Mega-Projekt in Oberreichenbach liegt voll auf Kurs. Im Sommer wollen die Investoren das Richtfest feiern.

Neben dem interkommunalen Gewerbegebiet „IKG Würzbach“ geht es auf der größten privatwirtschaftlichen Baustelle Oberreichenbachs zur Freude von Bürgermeister Johannes Schaible äußerst flott voran. Das neue „Motel 394“ sei für Oberreichenbach ein eindeutiges „Qualitätsmerkmal und belebe zudem das Ortszentrum“, so der Rathauschef. Die ortsansässige Investorenfamilie Gross vermeldete, dass man voll im Zeitplan liege. Ziel sei es, so Bauherrin Lisa Gross, in den Wintermonaten Dezember 2026 oder Januar 2027 die ersten Übernachtungsgäste zu begrüßen.

Dass dieser ambitionierte Fahrplan bisher überhaupt eingehalten werden konnte, sei auch ein Verdienst des Landratsamts Calw – und zwar, dass beim „B-Plan alle herausragend mitgespielt haben“, beschreibt Vater Wolfgang Gross, Inhaber des Oberreichenbacher SB-Laden, die gute Kooperation mit der Behörde.

Panoramaterrasse für das besondere Ambiente

Entstehen wird durch das „Motel 394“ ein barrierefreies Landhotel mit 25 Zimmern, wie bereits in der Gemeinderatssitzung im Oktober vorgestellt wurde. Ergänzend sollen im Untergeschoss rund 800 Quadratmeter Gewerbeflächen für die dauerhafte Vermietung entstehen. In den oberen Etagen seien Empfangsbereich, Frühstücksraum, Lounge und kleinere Veranstaltungsflächen vorgesehen. Eine Panoramaterrasse sorge für das besondere Ambiente, während Stellplätze für Wohnmobile das touristische Angebot abrunden.

Unsere Empfehlung für Sie Landhotel mit 25 Zimmern Das in Oberreichenbach geplante Projekt Motel 394 nimmt eine weitere Hürde Bevor in Oberreichenbach das geplante Landhotel entstehen kann, müssen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sein. Es geht unter anderem um eine Hecke und eine besondere Wiese.

Ende April, Anfang Mai rückten auf der Gewerbefläche Weinstraße Nord an der Kreuzung Wildbader Straße (B296)/Weinstraße die ersten Bagger und Kräne der Neuweiler Baufirma Aichele an. „Zu Beginn hatten wir etwas Bauchweh aufgrund der Bodenbeschaffenheit“, erzählt Wolfgang Gross. Mit besonderen Bodenbearbeitungsmaßnahmen, dem Kalken, das den pH-Wert anhebt und der Bodenversauerung entgegenwirkt, wurde ein tadelloser Baugrund hergestellt, erklärt er. Mittlerweile wurden etliche Tonnen Beton verarbeitet, denn die Arbeiten des Untergeschosses (UG) sind in großen Teilen bereits abgeschlossen. „In den nächsten Wochen kommt noch die Decke drauf, so dass wir Ende Juli, Anfang August unser Richtfest feiern dürfen“, verkündet Marcel Gross stolz.

Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Schlag auf Schlag geht es bei diesem Großprojekt weiter. Mitte, Ende Juli schlägt dann die österreichische Holzbau-Firma ELK in Oberreichenbach auf, die das neuentstehende Motel mit ausgewähltem Holz aus nachhaltig bewirtschafteten regionalen Wäldern aus Österreich und Mitteleuropa verkleidet. Die Holzständerbauweise, die in Oberreichenbach zum Einsatz kommt, ist eine moderne, nachhaltige Holzbauweise für Fertig- und individuell geplante Häuser. Sie zeichnet sich durch ein tragendes Gerüst aus senkrechten Holzbalken aus. „Durch die Vorfertigung erhalten wir bereits komplette Wände geliefert“, sagt Lisa Gross. Natürlich müsse man häufig nachtelefonieren oder kurzfristig etwas umorganisieren, aber alles in allem würden die Zahnräder nahtlos ineinander überlaufen, berichtet Wolfgang Gross stolz über den überwiegend reibungslosen Ablauf des „Gross-Projektes“.