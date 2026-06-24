Motel 394 in Oberreichenbach: Erste Gäste schon in wenigen Monaten?

Das Mega-Projekt in Oberreichenbach liegt voll auf Kurs. Im Sommer wollen die Investoren das Richtfest feiern.
Neben dem interkommunalen Gewerbegebiet „IKG Würzbach“ geht es auf der größten privatwirtschaftlichen Baustelle Oberreichenbachs zur Freude von Bürgermeister Johannes Schaible äußerst flott voran. Das neue „Motel 394“ sei für Oberreichenbach ein eindeutiges „Qualitätsmerkmal und belebe zudem das Ortszentrum“, so der Rathauschef. Die ortsansässige Investorenfamilie Gross vermeldete, dass man voll im Zeitplan liege. Ziel sei es, so Bauherrin Lisa Gross, in den Wintermonaten Dezember 2026 oder Januar 2027 die ersten Übernachtungsgäste zu begrüßen.