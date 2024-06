„Mostmania“ des OGV Boll: Most ist auch eine Lebensphilosophie

1 Beim Fest konnten viele Most-Sorten verköstigt werden. Foto: Daiker

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Boll feierte in seiner Obstanlage ein Fest zum Motto „Mostmania“.









Link kopiert



Unter dem Titel „Mostmania“ gab es in der OGV-Obstanlage im „Blumenschwank“ in Boll Äpfel und Birnen in fünf verschiedenen Mostsorten zum Probieren. Zur Auswahl standen bei der Verkostung nicht nur klassischer Apfelmost, sondern etwa auch Sorten wie Apfel/Holunder oder Glockenapfel/Birne. Am Ausschank konnte zudem der reine, trockene Apfelmost der Boskoop-Frucht probiert werden. Auch gab es Mostschorle mit Holunder-Sirup oder den Cocktail „Most Aperol“.