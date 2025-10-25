Mosterei in Baisingen schließt: Nach 165 Jahre endet die Tradition

165 Jahre gab es im westlichsten Rottenburger Stadtteil eine Mosterei. Am heutigen Samstag endet diese Tradition.
Für Konstantin Pfeffer, der von 1973 bis zur Schließung für die „Moste“ und das ganze Drumherum zuständig zeichnete, wohl ein wehmütiger Tag. Aber er sagte auch: „Die Mosterei lohnt sich nicht mehr, ich komme in diesem Jahr gerade mal auf zehn Anmeldungen, hoffe aber, dass noch einige dazukommen. Wenn wir anderthalb Stunden pressen und hinterher zwei Stunden sauber machen müssen, dann war der Aufwand umsonst.“ Sein „Wir“ bezieht sich auf seinen langjährigen, 2003 verstorbenen Mithelfer Anton Straub, mit dem er 30 Jahre zusammenarbeitete, aber auch auf seinen Schwiegersohn Jörg Bernhard und seinen Enkel Lukas, von denen er tatkräftig unterstützt wurde und nicht zuletzt auch auf seine Gattin Sybille und weitere Mitglieder seiner Familie.