2 Der Musikverein Harmonie Böhringen spielte zum Frühschoppen auf. Am kommenden Sonntag erfolgt der Gegenbesuch der "Kleinen Besetzung" aus Boll beim Schlachtfest in Böhringen. Foto: Fahrland

Der Mostbesen erfreut sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit. Die Besucher halten der Veranstaltung die Treue. Am Dienstag steht das Finale an.















Link kopiert

Oberndorf-Boll - Der elfte Mostbesen setzt zum Endspurt an. Zum Abschluss am Dienstag wird traditionell die "Kleine Besetzung" des Gastgebers unter der Leitung von Julia Staiger zu den Instrumenten greifen. Am Montag sorgt das Duo "Martin & Gerhard" für Stimmung.

Fünf Tage liegen bereits hinter den Besuchern sowie dem gastgebenden Musikverein Harmonie Boll und seinem Förderverein. Bei den Gästen ist der Hunger auf Geselligkeit mindestens so groß wie auf die schwäbischen Brotzeitspezialitäten, die täglich aufgetischt werden.

Bekannte Gesichter auf der Bühne

Und das, obwohl sich nicht alle Hoffnungen auf spätsommerliches Wetter erfüllten und gelegentliche Schauer über dem Festplatz bei der Mehrzweckhalle niedergingen. Der Sonntag machte seinem Namen dann endlich alle Ehre. Die Sonne schien vom Frühschoppen mit dem Musikverein Harmonie Böhringen bis zum Abend vom blauen Himmel.

Bei der musikalischen Unterhaltung setzte der Musikverein auf mehrere vertraute Blasmusik-Formationen, deren Gastspiel man sich durch frühzeitige Verträge gesichert hatte. Dabei zahlten sich auch die persönlichen Kontakte übers Jahr mit ihrer Wiederkehr aus.

Kesse Sprüche lockern auf

Bereits mehrfach waren "The Polka Seven" in Boll vertreten und sorgten auch am Donnerstagabend für gute Stimmung. Desgleichen sind "Flaraclara Blech & Wo" in Boll längst keine Unbekannten mehr. In ihrer Heimat im Schwarzwald sei das Wetter auch nicht besser, versicherte deren Moderator, der das abwechslungsreiche musikalische Repertoire mit kessen Sprüchen über typisch badische und schwäbische Eigenschaften auflockerte.

Bassist "Flake" gönnte sich gar eine Ruhepause und hatte eine diebische Freude daran, als Ersatz den Boller Schriftführer Maik Staiger auf die Bühne zu bitten. Souverän griff dieser zur Helikontuba und reihte sich zwischen den Musikern ein.

Stimmung trotz Regen klasse

Bei drei Stimmungsliedern stellte er zur Freude des Publikums und seiner Musikerkameraden seine Fähigkeiten unter Beweis und durfte erst nach "einer Runde flüssigen Beifalls" aus dem Schnapsglas wieder zum Bewirtungsteam zurück. Das schlechteste Wetter hatte die Formation "Baar Blech" am Samstagabend erwischt, als die Besucher jeden überdachten Quadratzentimeter ausnutzten.

Der Vorsitzende des Musikvereins Harmonie Boll Jürgen Bilger zog am Sonntag dennoch eine positive Zwischenbilanz. "Wir sind bestens zufrieden. Bei einer ganzen Woche ist halt auch mal ein Regentag dabei. Obwohl das Wetter am Samstagabend nicht ganz mitgespielt hat, war die Stimmung trotzdem klasse."

Auch der am Samstag von den Musikerinnen frisch gebackene Zwiebelkuchen kam bei den Besuchern gut an, der Krustenbraten am Sonntagmittag wurde restlos verkauft. Erstmals wurden beim Mostbesen am Wochenende Fahrzeuge aus dem Spielmobil und eine Hüpfburg angeboten, die von den jüngsten Besuchern gerne genutzt wurde, sobald es das Wetter erlaubte.