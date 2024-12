Moskaus Überfall auf Ukraine: Putins Kriegsbilanz: 189 Orte 2024 in Ukraine eingenommen

Vertrauensfrage Scholz stellt Vertrauensfrage mit Wahlkampfrede im Bundestag

Es ist die erste Bundestagsabstimmung in seinen gut drei Jahren als Kanzler, die Olaf Scholz verlieren will. In seiner Rede zur Vertrauensfrage läutet er den Wahlkampf mit einer harten Attacke ein.