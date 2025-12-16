Moser stellt Statistik für 2025 vor: Die älteste Seelbacherin ist 99 Jahre alt

Hochzeiten, Geburten und Todesfälle sowie Einsätze der Feuerwehr stehen beispielhaft für das, was in diesem Jahr in der Gemeinde geschehen ist.
Bürgermeister Michael Moser stellte die Statistik des Jahres 2025 vor. Dazu gehörte auch der Dank an alle Mitarbeiter, an den Gemeinderat und an alle Einwohner für deren Engagement. 2025 wurden 14 Eheschließungen gefeiert, im Vorjahr waren es zwölf mehr – gezählt wurden Ehen, bei denen jemand beteiligt war, der hier gemeldet ist. 43 Kinder von Seelbacher Familien kamen im Jahr 2025 zur Welt. Eines davon sogar direkt in Seelbach – im eigenen Zuhause. „Das ist ein schönes und hoffnungsvolles Zeichen für die Zukunft unseres Ortes“, so Moser. Die älteste Einwohnerin durfte in diesem Jahr ihren 99. Geburtstag feiern, die zwei ältesten männlichen Einwohner sind 97 Jahre alt.