1 Führungen gibt es am Tag der Moschee auch in Furtwangen (Archivbild) Foto: Stefan Heimpel

Die Furtwanger Moschee öffnet am 3. Oktober ihre Türen. Ziel ist es, ins Gespräch kommen und über die Religion zu informieren.









Am deutschlandweiten „Tag der offenen Moschee“ am Feiertag, Donnerstag, 3. Oktober, beteiligt sich auch der türkische Kulturverein Furtwangen in seiner Moschee in der Kirnerstraße.