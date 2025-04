Moritz Müller verletzt: Kapitän fehlt bei Eishockey-WM - Kreis streicht auch Rieder

Düsseldorf - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) auf Kapitän Moritz Müller verzichten. Der 38 Jahre alte Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 und Vize-Weltmeister von 2023 hatte die DEL-Playoffs mit seinen Kölner Haien trotz verletzter Schulter absolviert.

Es ist schon der zweite schwerwiegende Ausfall in der Abwehr für das Team von Bundestrainer Harold Kreis. Zuvor hatte in Kai Wissmann vom Meister Eisbären Berlin der beste deutsche Verteidiger der vergangenen Saison wegen einer Handverletzung abgesagt. "Wir sind überzeugt, eine starke Gruppe zusammen zu haben, mit der wir in die abschließende Vorbereitungsphase gehen", sagte Kreis dennoch.

Lesen Sie auch

Nordamerika-Trio stößt neu zum Team

Dafür stößt neben dem bereits zuvor avisierten NHL-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings in Maksymilian Szuber (Tuscon Roadrunners/AHL) ein weiterer Nordamerika-Profi zum vorläufigen WM-Kader, den Kreis vor der Generalprobe gegen die USA am Sonntag (17.00 Uhr/MagentaSport) in Düsseldorf benannte. Auch Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks aus der Topliga NHL ist im Sturm neu dabei.

Überraschend gestrichen wurde dagegen im Angriff der frühere NHL-Profi Tobias Rieder vom EHC Red Bull München. Vom Meister Berlin stoßen am Donnerstag insgesamt sieben Spieler ins WM-Team, darunter auch der überragende DEL-Stürmer der vergangenen Saison, Leo Pföderl. Auch Eisbären-Meistermacher Serge Aubin ist an der deutschen Bande dabei und unterstützt Kreis als Co-Trainer.