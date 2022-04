Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Er war Karol in der Kinderkrimi-Serie „Die Pfefferkörner“ und Magnus Nielsen in der Netflix-Serie „Dark“. Jetzt hat der singende Schauspieler Moritz Jahn ein exaltiertes Indiepop-Album veröffentlicht – und tritt an diesem Freitag in Stuttgart auf.