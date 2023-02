1 Die Hoorig-Narrenzunft präsentierte am Freitag und Samstag beim Narrenspiel auch einen bunten „Fernsehabend“ in der Ettenheimer Stadthalle. Foto: Decoux

Die Hoorig-Narrenzunft hat an zwei Abenden – Freitag und Samstag – in der ausverkauften Ettenheimer Stadthalle mit 280 Plätzen mit ihrem Narrenspiel für Stimmung gesorgt. Das Moritaten-Duo Thomas Dees und Michael Frey gab seinen Abschied.









Oberzunftmeister Sebastian Winter freute sich wohl gereimt über viel Gäste-Prominenz. Er bat um Nachsicht, dass trotz Ukraine-Krieg und aktuellem Erdbeben, Ideologien und Gewalt dennoch närrisch gelacht und geschunkelt wird. Gleich zum Start präsentierte sich der herzige „Narrensome“ ab drei Jahren. Dann lümmelten drei Akteure (Michael Kirnberger, Wolfgang Kratt, Wolfgang Greiff) am Weinstand herum und diskutierten manches Lokalgeschehen. Man könne beispielsweise neben der Volksbank nun auch gleich weitere Innenstadt-Geschäfte direkt an die B 3 legen. Närrische Mahnung: Wer noch Läden in der Stadt erhalten sehen will, muss halt gelegentlich dort auch mal einkaufen.

Schwarzlicht-Tanz erhält donnernden Applaus

Donnernden Applaus erhielt eine besondere Vorführung: Im Schwarzlicht tanzte eine Jugendgruppe effektvoll, sichtbar waren dabei nur die aufgemalten Knochen-Extremitäten. Später brillierten meist bärtige Hexen als „beinharte Funkenmariechen“, die Hüllen bis auf Hosenträger-Höslein fallen lassend.

Neunzehn Hästräger präsentierten sich anschließend beim „Fernsehabend“. Etwa in der städtischen Kaktus-Wüste: „Ich fühl mich so, wie wenn ich in Altdorf wär!“ Ein rasender Reporter interviewte die neue Weinprinzessin Carina Kratt als bekennende Hoorige, erheischt von ihr ein Autogramm. Und sonst so? Nach Innenstadt-Pflasterstolperern rückte das DRK an, brachte einen Verletzte im Schubkarren mit „Tatütata“ fort: Hauptsache nicht nach Lahr mit Schorle- Infusion. Marianne Hunn und Rainer Kopp brachten dem Publikum ein neues Fasent-ABC bei, von A („Alaaf ist verkehrt“) über H wie Hoorige bis zu K („Kinder sind zur Fasentzeit leider besonders früh wach“).

Moritaten-Duo spielt zum 33. mal auf

Auch nach närrischer Halbzeitpause schwächelten weder Akteure noch das Publikum. Der komplette Narrenrat begeisterte brüllend komisch mit neuen internationalen Kochbuch-Ideen im Fernsehen, mitsamt raffinierten Wallburger Naturhühnern, stattlichen Münchweierer Gelbrüben und ganz kurzen Hot-Dog-Wällebengeln im Topf. Gleichermaßen begeisterte das Männerballett mit gestählten Körpern, Akrobatik und Eleganz.

Die traditionell nicht zu leichtgewichtigen Babelotten sorgten für weitere Beifallsstürme. Das nicht nur als quirlige rothaarige Pumuckls, sondern auch mit gewohntem Wortwitz. Ob Absturzgeländer für die „Brüstungen“, Treffs im Café oder Wohnmobil-Herren. Da setzte nur noch das junge Zunftballett als kostümierte Polizistinnen tänzerisch eins drauf. Thomas Dees samt Orgel-“Kurbeldreher“ Michael Frey nahmen sich bei ihrer nun 33. Bänkelsänger-Moritat zum angekündigten Bühnenabschied mit heraus gefallenen Zähnen, Tinnitus, Inkontinenz und drohendem Altersheim gehörig selbst auf die Schippe. „Uns hat es immer Spaß gemacht“, so ihr Fazit.

Närrische Ehrungen

Ursula Nägele erhielt die goldene Ehrennadel des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte „fürs halbe Läbe“ mit 44 aktiven Jahren als Babelotten-Urgestein. Sabine Angster bekam Bronze umgehängt. Weiteres Bronze ging an Wolfgang Kratt, Alexander Jäger und Helmut Hauser. Die Orden verlieh Bernhard Schwarz als stellvertretender Ortenauer Narrenvogt des Verbands.