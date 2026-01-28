Morgenwecken in Ergenzingen: Bei Nacht und Nebel alle Leute aus den Betten geholt

Das traditionelle „Morgenwecken“ signalisiert: Jetzt macht Ergenzingen so richtig Fasnet.
Endgültig warm gelaufen ist am Wochenende der Fasnetsmotor der Kleinpariser Narren. Auf der Tagesordnung stand am Sonntagmorgen das traditionelle „Morgenwecken“, ein untrügliches Zeichen dafür, dass das närrische Treiben ab sofort und überwiegend hinter den eigenen Mauern stattfindet. In den frühen Morgenstunden, teilweise noch bei Nacht und Nebel, trafen sich die Narren beim Zunftheim, um unter den Klängen der „Fleckahuper“ die Bevölkerung wach zu kriegen. Begleitet wurden sie dabei von einem Fernsehteam des SWR, welches sich auch für das örtliche Narrenmuseum im Milchhäusle interessierte.