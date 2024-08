1 Bereits am frühen Morgen war die Polizei im Einsatz. Foto: stock_adobe/Greuel

Eine böse Überraschung erlebte ein Mann um 6.30 Uhr.









In der Gemeinde Deißlingen ist am Freitag gegen 6.30 Uhr in der Straße „Am Schacht“ ein Auto in Brand geraten. Laut Polizei startete ein Audi-Fahrer sein Auto, als es plötzlich anfing zu brennen. Er versuchte, das Feuer zu löschen und fuhr, als ihm dies nicht gelang, das Auto auf eine Wiese. Beim Eintreffen der Feuerwehr Deißlingen und der Polizei stand der Audi A6 in Vollbrand.