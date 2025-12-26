Mordverdacht in Lissabon: 19-jähriger Deutscher soll seine Familie auf Kap Verde getötet haben

Ein 19-jähriger Deutscher wurde in Lissabon festgenommen. Er soll im Urlaub auf Kap Verde drei Familienmitglieder getötet haben. Die Ermittlungen laufen.
Ein junger Deutscher ist in Lissabon unter Mordverdacht festgenommen worden. Der 19-Jährige stehe im Verdacht, seinen Vater, dessen Frau und die Stieftochter während eines Urlaubs auf Kap Verde mit einer Stichwaffe umgebracht zu haben, teilte die portugiesische Polizei mit. Damit sei ein europäischer Haftbefehl der deutschen Justiz vollstreckt worden. Über das mögliche Motiv gab es zunächst keine offiziellen Angaben.