Drei tote Kinder in Bristol: Frau festgenommen

1 Wegen des Tods dreier Kinder in der englischen Stadt Bristol steht eine Frau unter Mordverdacht. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Drei Kinder müssen in Bristol für tot erklärt werden. Die vermeintliche Täterin scheint schon gefasst zu sein.









Bristol - Wegen des Tods dreier Kinder in der englischen Stadt Bristol steht eine Frau unter Mordverdacht. Die Polizei sei alarmiert worden. "Tragischerweise wurden drei junge Kinder im Gebäude kurze Zeit später für tot erklärt", teilte die Avon and Somerset Police mit. "Eine 42-jährige Frau wurde wegen Mordverdachts festgenommen und ist in Polizeigewahrsam im Krankenhaus."