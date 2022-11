2 Die Schwurgerichtskammer mit dem Vorsitzenden Richter Karlheinz Münzer (Mitte). Beim Todes-Brandstifter verkündet Münzer ein Knallhart-Urteil. Im ersten Riecher-Mordprozess gab es keine Verurteilung wegen Mords. Entscheidung damals: Im Zweifel für die Angeklagten. Foto: Lück

Dennis B. - der Todes-Brandstifter von Talheim – schüttelt den Kopf. Richter Karlheinz Münzer sagt: "Schuldig! Lebenslänglich bei besonderer Schwere der Schuld." Fügt später beim Urteil hinzu: "Ein Verbrechen in einer Dimension, die vieles übersteigt, was man in jahrzehntelanger Erfahrung mitbekommen hat."















Link kopiert

Rottweil/Horb-Talheim - Die Höchststrafe. Dennis B. ist damit als Mutter-Mörder verurteilt. Und wegen versuchten Mordes an seinem Zwillingsbruder Thomas (*Name geändert) wegen Grausamkeit und Heimtücke!

Der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer findet deutliche Worte: "Es gab keine Entkommen für den Zwillingsbruder. Man braucht kein Karma oder Gott – da gibt es kein Entkommen. Es ist das sichere Todesurteil." Wenn Dennis B. behaupte, er habe den Tod seines Bruders nicht geplant, dann sei das so "als ob man drei Scharfschützen rund ums Haus platziert".

Warum lebenslänglich wegen Mutter-Mord?

Dennis B. und sein Verteidiger Rüdiger Mack hatten gesagt, dass die Mutter auf dem mittleren Treppenabsatz zum Obergeschoss stand, als Dennis seinen Bruder mit Benzin überschüttet hatte.

Richter Münzer: "Der Angeklagte hat seine leicht gehbehinderten, nackten Bruder umklammert. Thomas war in Panik. Schlaftrunken, arglos. Sieht seine Bruder mit Benzinkanister, Dennis zündet einen Grillanzünder an. Jetzt war Panik! Thomas schreit, windet sich, will sich aus dem Griff befreien!"

Zwillingsbruder war in Todespanik

Das hört die Mutter, wacht auf. Richter Münzer: "Sie geht nach oben. Vom Treppenabsatz hätte sie das nicht sehen können. Hier gibt es keine Brandspuren. Die sehr tatkräftige Mutter ist hochgegangen ins Obergeschoss. Dennis hat – obwohl er bemerkte, dass sie da war – seinen nackten Bruder von hinten mit Benzin übergossen. Dennis hat selbst geschildert, dass er von hinten eine enorme Hitzeentwicklung gespürt hat. Er wusste, dass dort seine Mutter war."

Dafür spricht auch, so Münzer: "Wenn die Mutter auf dem mittleren Podest gestanden hätte und der Zwillingsbruder an ihr vorbei wäre, dann hätte sich Thomas an dieses Detail erinnert." Deshalb habe Dennis diesen Mord "bedingt vorsätzlich" begangen.

Warum die besondere Schwere der Schuld?

Richter Münzer: "Wir haben mehrere Tatopfer, mehrere Mordmerkmale. Ganz entscheidend ist die Leidenszeit von Zwillingsbruder Thomas. Er wird lebenslang an den Folgen der Tat seines Zwillingsbruders leiden." Noch jetzt sei unklar, ob er wieder auf die Beine kommt – bei 70 Prozent Verbrennungen.

Muss Dennis B. jetzt für immer ins Gefängnis?

Richter Münzer: "Die durchschnittliche Vollstreckungsdauer bei lebenslänglich mit besonders schwerer Schuld beträgt 20 Jahre."

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft: "Bei einer Verurteilung ohne besonders schwere Schuld prüft die Vollstreckungskammer nach 15 Jahren, ob der Verurteilte früher entlassen werden kann. Kommt das Urteil besonders schwere Schuld dazu, gibt die Vollstreckungskammer nach 15 Jahren einen Zeithorizont vor, nach dem sie entscheiden wird, ob der Verurteilte vorzeitig entlassen werden kann."